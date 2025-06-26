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Gazze'deki Filistinliler susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin susuzluk nedeniyle "ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu" konusunda uyardı.

Gazze'deki Filistinliler susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya

UNRWA'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki susuzluğun boyutlarına dikkati çekildi. Gazze'de su temin edecek sistemlerinin çökmesi nedeniyle Filistinli ailelerin susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Bölgedeki su üretim tesislerin sadece yüzde 40'ının aktif olduğu Gazze'nin "insan eliyle oluşturulan bir kuraklığın eşiğinde" olduğunun altı çizildi.

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UNRWA'nın ateşkes döneminde sağladığı su miktarının İsrail'in devam eden saldırıları, göçe zorlama politikası ve bölgeye 100 gündür yakıt girişini engellemesi nedeniyle yarı yarıya azaldığı belirtildi.

BİRÇOK UNSUR SUSUZLUĞU TETİKLİYOR

Açıklamada, su kuyularının çalışması için gerekli yakıtın tükendiğine, bazı su kuyularının saldırı tehdidi altındaki riskli bölgelerde bulunduğuna, su borularının bir kısmının saldırılarda tahrip olduğuna ve su tankerlerinin birçok bölgeye ulaşamadığına işaret edildi.

UNRWA Gazze'de acilen ateşkes yapılması çağrısını yineledi.

Gazze'deki belediyeler, son bir ayda su kuyuları başta olmak üzere farklı yapıları çalıştırmak için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerinde kesintiler yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

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İSRAİL, 7 EKİM 2023'TEN BU YANA 719 SU KUYUSUNU TAHRİP ETTİ

Gazze'deki Filistin hükümeti medya ofisinden mart ayında yapılan açıklamada, İsrail'in , 7 Ekim 2023'ten bu yana 719 su kuyusunu tahrip ederek hizmet dışı bıraktığını ve bunun ciddi bir su krizine yol açtığını belirtmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze su
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