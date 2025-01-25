Gazze'den tarihi görüntüler! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2. turu başladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bitmek bilmeyen zulmünün geçtiğimiz haftalarda Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla sona ermesi bekleniyor. Gazze Şeridi, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, ikinci grup esirin takasına hazırlanıyor. İsrail, Filistinli 200 esiri serbest bırakırken, Hamas 7 İsrailli rehineyi bırakacak.

HAMAS 4 İSRAİLLİ'Yİ TESLİM ETTİ

Kanal 12 televizyonunun haberinde, Kızılhaç ekiplerinin, Hamas'tan gelecek cevabın ardından İsrailli kadın esirleri almak üzere Gazze Şeridi'ne girmeye hazırlandığı belirtildi.

Hamas 4 İsrailli kadın rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.

Haberde, özel bir İsrail gücünün, kimliklerini doğrulamak ve ilk tıbbi muayeneyi gerçekleştirmek üzere esirlerle Gazze Şeridi'nde kararlaştırılan bir noktada buluşacağı ifade edildi.

IDF'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), serbest bırakılan Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy’yi teslim aldıklarını belirterek, “Geri dönen dört rehineye, ilk tıbbi değerlendirmeden geçecekleri İsrail topraklarına dönüşlerinde IDF özel kuvvetleri ve ISA kuvvetleri eşlik ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin komutanları ve askerleri, İsrail Devleti'ne dönmekte olan rehineleri selamlıyor ve kucaklıyor” denildi.

İSRAİL 200 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKTI

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu da İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden ayrıldı.

Serbest bırakılan Filistinli esirler arasında 30'u müebbet, 20'si ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutukluların olduğu belirtiliyor.

Söz konusu haberlerde, kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklulardan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah olduğu belirtilmişti.

Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinliden biri.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden, El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden Ahmed Bergusi ise 2002 yılında tutuklandı, 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vail Kasım da "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklanan Kasım'ın, 3 bin yıldan fazla hapsine hükmedilmişti.

Mahmud Atallah ise İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hamas, serbest bırakılan kadın askerlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır