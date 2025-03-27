HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazze detayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal duyurdu! "Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı"

Gazze detayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal duyurdu! "Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.03.2025 18:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a açtıkları tazminat davasını kazandıkları ifade etti. İnal, "Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı. Biz de parayı olduğu gibi Gazze’deki yetim ve mazlumlara gönderdik" dedi.

Gazze detayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal duyurdu! "Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davada tazminat kazandığını açıkladı.

İnal, Başarır'ın ilk dosya parasını yatırdığını ifade ederek parayı Gazze'de yetim ve masumlara gönderdiklerini aktardı.

**İnal ilk paylaşımında şunları ifade etmişti:

"Dünkü 87.000 TL’lik alacağımızın üstüne, Ali Mahir’den 83.000 TL’lik bir tazminat daha kazanmıştık. Onu da icraya koyduk.
Toplam 170.000 TL oldu. Ne yaptı dersiniz? Tabii ki… Ödemedi. Klasik performans. Biz de Mercedes, Audi ve garajın gözbebeği klasik Porsche’sine 'Hadi bakalım' dedik, yakalama çıkarttık.

Meydanlarda Ali Mahir’in provake ettiği yurdum insanı, inşallah 'Ali Mahir’in klasik Porsche’sine yakalama çıkarttık' diye bana da kızmaz.

Kendisi şu sıralar meydanlarda tam zamanlı mağdur provokatör, malum. Mikrofonu görünce Shakespeare, borcu sorunca Houdini. Bu 83.000 TL’yi de onun hayatında olmayan bir iyilikte değerlendireceğiz: Gazze’deki yetim ve yoksulllar için.
Bu sefer gerçekten bir işe yararayacak parası."

"PARAYI GAZZE'DEKİ YETİM VE MAZLUMLARA GÖNDERDİK"

İnal ikinci paylaşımında ise "Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı" dedi. İnal şunları aktardı:

"Şaşırtıcı ama gerçek: Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı. Biz de parayı olduğu gibi , Ali Mahir’in parası hayatında belki ilk kez gerçek bir yere nasip olsun diye ,Gazze’deki yetim ve mazlumlara gönderdik.

Paranın kaderi güzelmiş, sahibinden daha hayırlı bir yere nasip oldu."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Tazminat Ali Mahir Başarır CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valilik duyurdu! O belediye başkanın arabasında arama yapıldı

Valilik duyurdu! O belediye başkanın arabasında arama yapıldı

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi

Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.