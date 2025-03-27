Gazze detayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal duyurdu! "Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davada tazminat kazandığını açıkladı.

İnal, Başarır'ın ilk dosya parasını yatırdığını ifade ederek parayı Gazze'de yetim ve masumlara gönderdiklerini aktardı.

**İnal ilk paylaşımında şunları ifade etmişti:

"Dünkü 87.000 TL’lik alacağımızın üstüne, Ali Mahir’den 83.000 TL’lik bir tazminat daha kazanmıştık. Onu da icraya koyduk.

Toplam 170.000 TL oldu. Ne yaptı dersiniz? Tabii ki… Ödemedi. Klasik performans. Biz de Mercedes, Audi ve garajın gözbebeği klasik Porsche’sine 'Hadi bakalım' dedik, yakalama çıkarttık.

Meydanlarda Ali Mahir’in provake ettiği yurdum insanı, inşallah 'Ali Mahir’in klasik Porsche’sine yakalama çıkarttık' diye bana da kızmaz.

Kendisi şu sıralar meydanlarda tam zamanlı mağdur provokatör, malum. Mikrofonu görünce Shakespeare, borcu sorunca Houdini. Bu 83.000 TL’yi de onun hayatında olmayan bir iyilikte değerlendireceğiz: Gazze’deki yetim ve yoksulllar için.

Bu sefer gerçekten bir işe yararayacak parası."

Dünkü 87.000 TL’lik alacağımızın üstüne, Ali Mahir’den 83.000 TL’lik bir tazminat daha kazanmıştık.

Onu da icraya koyduk.

Toplam 170.000 TL oldu.

Ne yaptı dersiniz? Tabii ki… Ödemedi.

Klasik performans. Biz de Mercedes, Audi ve garajın gözbebeği klasik Porsche’sine “Hadi… pic.twitter.com/o2WMFqNBVM — Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) March 27, 2025

"PARAYI GAZZE'DEKİ YETİM VE MAZLUMLARA GÖNDERDİK"

İnal ikinci paylaşımında ise "Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı" dedi. İnal şunları aktardı:

"Şaşırtıcı ama gerçek: Ali Mahir ilk dosyanın parasını yatırdı. Biz de parayı olduğu gibi , Ali Mahir’in parası hayatında belki ilk kez gerçek bir yere nasip olsun diye ,Gazze’deki yetim ve mazlumlara gönderdik.

Paranın kaderi güzelmiş, sahibinden daha hayırlı bir yere nasip oldu."