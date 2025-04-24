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Gazze için göç iddialarına yanıt: Sosyal medyadaki paylaşımlar asılsız

Filistin Hükümeti, Gazze'den toplu göçle ilgili sosyal medyada yayılan içeriklerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Gazze için göç iddialarına yanıt: Sosyal medyadaki paylaşımlar asılsız

Filistin Hükümeti’ne bağlı Medya Ofisi, sosyal medyada Gazze Şeridi'nden sözde toplu göç planlarıyla ilgili yayılan içeriklerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Hükümet, bu söylentilerin İsrail’in Filistin halkının direnişini zayıflatma ve ulusal bilincini hedef alma yönünde yürüttüğü "sistematik ve sinsi bir kampanyanın" parçası olduğunu belirtti.

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Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nden sözde toplu göç planlarıyla ilgili sosyal medyada yayılan yanıltıcı gönderi ve bilgileri yakından takip ediyoruz. Bu içeriklerin, bazı tartışmalı kişiler tarafından dış unsurlarla iş birliği içinde yayıldığı ve Filistinli ailelerin Ramon Havalimanı üzerinden çeşitli ülkelere gitmelerini teşvik ettiği görülmektedir." denildi.

"HALKIN DİRENCİNİ KIRMAK VE ULUSAL BİLİNCİNİ ZAYIFLATMAK"

Açıklamada, bu bilgilerin kesinlikle asılsız olduğu ve "halkın direncini kırmayı, ulusal bilincini zayıflatmayı ve savaştan ve yaşanan sıkıntılardan dolayı zorla göçe zorlamayı hedefleyen sinsi bir kampanyanın parçası olduğu" vurgulandı.

Medya Ofisi, söz konusu içeriklerin arkasında İsrail'in olduğunu, bu söylentilerin sahte hesaplar, kötü niyetli kişiler veya yanlış yönlendirilmiş hesaplar aracılığıyla yayıldığını belirtti.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze
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