Gazze meselesine emlakçı kafasıyla bakan bakan Trump: "Geri dönüş hakları da olmayacak!"

Donald Trump'ın Gazze çıkışı dünya çapında geniş yankı uyandırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenlediği sırada Trump ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump bu söylemini bir adım daha ileriye taşıdı.

"FİLİSTİNLİLERİN GERİ DÖNME HAKKI OLMAYACAK"

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti.

İŞİ EMLAĞA DÖKTÜ

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

"GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALIRLARSA YILLARCA BEKLEYECEKLER"

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır