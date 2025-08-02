Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi 725 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

YARALAYAN VE YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bıçaklayan kişi ile yaralı şahıs, olayın ardından sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ile yaralının bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır