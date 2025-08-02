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Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan ve yaralı şahıs olay yerinden kaçtı.

Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi 725 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı 1

YARALAYAN VE YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bıçaklayan kişi ile yaralı şahıs, olayın ardından sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ile yaralının bulunması için çalışma başlatıldı.

Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kavga
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