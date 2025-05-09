Gebze'de feci motosiklet kazası: Genç kız hayatını kaybetti! Son paylaşımı dikkat çekti

Kocaeli'deki kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi.

Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Saniye Yılmaz’ın kazadan kısa süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Videoda motosiklette seyir halinde olan Yılmaz, paylaşımına "Paranız yok diye motor almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" notunu düşmüştü.