Gebze'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Gebze ilçesi Mutlukent ile Çayırova Akse Mahallesi arasında bulunan yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YOL KENARINDA CESEDİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrasında cesedin Semih Alkan'a ait olduğu belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...