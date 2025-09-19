HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gebze'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol kenarında bir kişi ölü halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gebze'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Gebze ilçesi Mutlukent ile Çayırova Akse Mahallesi arasında bulunan yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gebze de yol kenarında erkek cesedi bulundu 1

YOL KENARINDA CESEDİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrasında cesedin Semih Alkan'a ait olduğu belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli olduBeyaz Saray'daki Trump-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıNazilli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gebze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.