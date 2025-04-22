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Gebze’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gebze’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Mevlana Mahallesi, Soma Maden Şehitleri Caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kesişiminde meydana geldi. İbrahim K. idaresindeki otomobil, Ömer O. idaresindeki cip ile İbrahim K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer O. ile İbrahim K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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