Gebze'nin ardından bu sefer Darıca! 2 bina tahliye edildi

Kocaeli Gebze'de kolonları ve zemininde çatlak meydana gelen binanın çökmesi sonrasında benzer bir haber bu sefer Darıca'dan geldi. 4 ve 3 katlı yan yana 2 binada dairelerin kolonlarında çatlak meydana geldi. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken ekipler harekete geçti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ve 3 katlı yan yana olan iki binanın kolonlarında çatlak meydana geldi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binalardaki 9 dairede oturan vatandaşlar kolonların çatlaması nedeniyle korkarak evlerini tahliye etti. Vatandaşlar yetkilileri arayarak binaların incelenmesi için yardım istedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evlerini tahliye eden vatandaşların misafir edilmesi için harekete geçti.

03 Kasım 2025
03 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
