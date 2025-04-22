Yemek yeme, bir şeyler atıştırma isteği her zaman açlık ile ilgili olmayabilir. Bazen insanlar fiziksel açlık hissi olmadığı halde duygusal açlık adı verilen durum nedeni ile bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyabilirler. Özellikle gece geç saatlerde gelen yeme ihtiyacı hissi, gece açlığı olarak da adlandırılır ve çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanan bir durumdur.

Gece atıştırmasının nedenleri nelerdir?

Gece atıştırması kişilerde farklı nedenlere bağlı olarak geçici ya da sürekli olarak gerçekleşebilen bir durumdur. Aşırı yeme sendromu ya da gece yeme sendromu olarak da bilinen bu durum genel olarak bir stres durumuna bağlı olarak meydana gelir. Eğer gece atıştırması sorunu yaşanıyorsa önce neden kaynaklandığını bilmek ve doğru tespit etmek önemlidir. Bir kişide gece atıştırması durumu varsa olası nedenleri şunlar olabilir:

Akşam yemeği yeterince yenmemiş olabilir.

Önceden gelen bir alışkanlık durumu olabilir.

Gün içinde ya da son dönemlerde aşırı stres altında kalınmış olabilir.

Yaşam tarzı, vakitsizlik gibi durumlar yemek yemek için ancak gece saatlerinde fırsat bulmaya neden olabilir. İş ya da okul nedeniyle çalışma saatleri ile birlikte yemek saatleri de dengesiz hale gelebilir.

Gece belli bir saatten sonra yemek yemek her açıdan zararlı olsa da bazı uzmanlar bu durumun zararın azaltabilmek için çeşitli gıdaları tavsiye edebilirler. Bu gıdalar genelde tarçınlı süt, yulaflı yoğurt, yeşil çay, hurma, kuru yemişler, meyveler gibi hafif besinler, açlığı engelleyebileceği bilinen yiyecek ve içeceklerdir. Ancak bu durum da sadece açlık hissini gidermek içindir. Açlık olmadığı halde bir şeyler yeme isteği hissetmek psikolojik ve genel olarak strese bağlı bir durum olarak meydana gelir.

Gece atıştırmasını durdurmanın 7 bilim destekli yolu nedir?

Gece atıştırma isteği her ne sebebe bağlı olarak gerçekleşmiş olursa olsun aslında bir problem olarak kabul edilir. Hem fiziksel hem de psikolojik sağlık için son derece olumsuz etkileri ile bilinen bu durumun önüne geçebilmek için öncelikli olarak sorunu tespit etmek önemlidir.

Örnek olarak bu sorun genelde stres kaynaklı olarak yaşanır. Çünkü bazı kişiler için stres halinde çok fazla yemek yemek stres ile baş etme yolları arasında yer alır. Ancak bu sağlıksız bir durumdur.

Bu sorunun önüne geçerek gece atıştırmasını durdurmanın 7 bilim destekli yolu şunlardır: