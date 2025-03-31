HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gece çıkan tartışma, 1 çocuk annesi Dilan’ı hayattan kopardı! Eşinin elinden kurtulamadı

Gece çıkan tartışma, 1 çocuk annesi Dilan’ı hayattan kopardı! Eşinin elinden kurtulamadı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 12:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da gece saatlerinde yaşanan tartışma 1 çocuk annesi Dilan'ı hayattan kopardı. 37 yaşındaki Dilan Aslan, evde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan eşi, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Gece çıkan tartışma, 1 çocuk annesi Dilan’ı hayattan kopardı! Eşinin elinden kurtulamadı

Olay, gece saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 35'inci sokakta meydana geldi. Dilan Aslan ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile eşi, tabancayla Aslan'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAÇAN EŞ TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan eşi, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Acı haberi cezaevinde alan İmamoğlu'ndan duygusal paylaşımAcı haberi cezaevinde alan İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım
Elektrik diğerine çarptı! Henüz 17 yaşındaydı...Elektrik diğerine çarptı! Henüz 17 yaşındaydı...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır tartışma anne çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...

Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Ankara'da tarihi bayramlaşma! Kameralar önünde gerçekleşti

Ankara'da tarihi bayramlaşma! Kameralar önünde gerçekleşti

"Bana uygun eş adayı bulun" diye bakın nereye başvurdu

"Bana uygun eş adayı bulun" diye bakın nereye başvurdu

Banka görevlisi kılığında 6 milyon TL dolandırmışlar

Banka görevlisi kılığında 6 milyon TL dolandırmışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.