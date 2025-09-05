HABER

Gece ellerin terlemesi neden olur? Geceleri el terlemesi normal mi?

Geceleri ellerin terlemesi birçok kişinin fark ettiği ve rahatsız edici bir durumdur. Normalde terleme vücudun sıcaklık dengesini koruması ve toksinleri atması için gerekli bir mekanizmadır. Fakat gece uyurken ellerin aşırı şekilde terlemesi bazen ortamın sıcaklığıyla açıklanamayacak bir durum olabilir. Peki, gece ellerin terlemesi neden olur?

Defne Vera Şahin

Gece ellerin terlemesi genellikle stres, kaygı ya da yoğun duygusal yüklerle tetiklenebilir. Gün boyunca biriken gerginlik uyku esnasında kendini terleme olarak gösterebilir. Bununla beraber geceleri el terlemesi yaşamak bazen hormonal dalgalanmalar, tiroid problemleri veya belirli genetik yatkınlıklar gibi daha karmaşık sorunların habercisi olabilir. Bu nedenle terleme sürekli ve yoğun bir hal alıyorsa altta yatan hormonal ya da diğer nedenler araştırılmalıdır. Bunun için mutlaka bir uzmana başvurmak önemlidir.

Gece ellerin terlemesi neden olur?

Geceleri ellerin terlemesi durumu çoğu insanın hayatında karşılaşabildiği fakat bazı kişilerde daha yoğun ve sürekli bir hal alabilir. Terleme vücudun doğal ve gerekli bir mekanizmasıdır. Terlemek sıcaklık düzenlemesi yapmak, toksinleri atmak ve vücudu soğutmak için sürekli olarak gerçekleşir. Fakat ellerde aşırı terleme görülmesi günlük yaşamı doğrudan etkileyebilir. Bu doğrultuda birçok sosyal ve psikolojik zorluğa yol açabilir.

El terlemesi çoğunlukla stres, kaygı, panik atak, depresyon veya yoğun duygusal durumlarla tetiklenir. Bu durumlarda vücut, adrenalin, epinefrin ve kortizol gibi hormonları normalden fazla salgılar. Bu hormonların fazla salgılanması da ter bezlerinin daha yoğun çalışmasına ve avuç içlerinin sürekli ıslak kalmasına yol açar. Öte yandan el terlemesi kalıtsal bir sorun olarak da ortaya çıkabilir. Genetik olarak terleme yatkınlığı olan kişilerde yoğun el terlemesi doğuştan başlayabilir ve yaşam boyu devam edebilir.

Kontrol edilemeyen ve yoğun düzeyde sıvı kaybı Hiperhidroz olarak tanımlanır. Bu da ter bezlerinin aşırı çalışmasından kaynaklanır. Ter bezleri vücutta en çok koltuk altı, ayak ve ellerde bulunur. Bu bölgelerde yaşanan aşırı terleme, kişide rahatsızlık ve sosyal kaygı yaratabilir. Bilhassa avuç içlerinde daha yoğun görülmesi nedeniyle özgüven eksikliği, utanma ve sosyal çekingenlik gibi psikolojik etkiler doğurabilir. El terlemesinin nedenleri oldukça çeşitlidir.

En yaygın nedenleri ise şu şekildedir:

  • Stres, kaygı bozukluğu, panik atak, depresyon ve sinirlilik gibi psikolojik durumlar
  • Doğuştan gelen ve genetik faktörler
  • Ergenlik sonrası hormonal değişimler
  • Vücudun ısıl denge toleransının düşük olması
  • Menopoz dönemi ve adet döngüsüne bağlı hormonal dalgalanmalar
  • Bazı ilaçların yan etkileri
  • Hiperhidroz gibi aşırı terlemeye yol açan spesifik hastalıklar
  • Tiroid, diyabet gibi kronik veya metabolik hastalıklar
  • Vücutta iltihap veya enfeksiyon düzeyinin artması

Bu belirtiler bazı kişilerde doğuştan itibaren görülebilir. Fakat çoğu zaman ergenlikten sonra yoğunlaşır. Geceleri el terlemesinin ortaya çıkması en başta uyku kalitesini düşürür. Bununla beraber kişinin günlük yaşamını ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. El terlemesi şikayeti yoğun olan kişilerin altta yatan nedenleri araştırmak için tıbbi destek alması oldukça önemlidir.

El terlemesi nasıl geçer?

Geceleri el terlemesini engellemek için uygulanabilecek yöntemler günlük yaşam alışkanlıklarını ya da tıbbi müdahaleleri içerebilir. El terlemesi kronik ya da metabolik bir hastalığın sonucu olarak görülüyorsa bu durum doktor kontrolünde ilaç tedavileri ile çözülebilir. Fakat terleme herhangi bir hastalık veya neden olmaksızın ortaya çıkıyorsa bu durumun ter bezlerinin aşırı çalışmasından kaynaklandığı düşünülür.

Geceleri el terlemesini azaltmak için çoğu zaman birden fazla yöntemin bir arada uygulanması daha etkili olur. Bunlar arasında bilhassa stres kontrolü ve hijyen alışkanlıklarının değiştirilmesi uzun vadede terlemeyi hafifletir. Bu sayede yaşam kalitesini de artırır.

