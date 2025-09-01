HABER

Gece krampı neden olur? Geceleri ayağa kramp girmesi ne anlama gelir?

İnsan vücudunda bir ya da birkaç kasın aynı anda aniden ve istem dışı olarak, ağrı ile birlikte hissedilen geçici bir şekilde kasılması kramp olarak isimlendirilmektedir. Genel olarak zararsız ve geçici olarak tanımlanmasına rağmen bazı başka hastalıkların belirtisi olarak da görülebileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir rahatsızlık durumudur.

Kas spazmı olarak da isimlendirilen kramplar, çoğu zaman zararlı görünmese de ve çok sık rastlanan bir durum olsa da dikkat edilmediği sürece bazı başka hastalıklara ve kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Yetişkinlerde %50’den fazla görülebilen spazmlar, hamilelerde çok daha sık görülmektedir. En sık görülen türü de gece krampı adı verilen durumdur ve daha çok gece geç saatlerde yaşandığı için gece krampı olarak anılır. Gece kramplarına birçok farklı neden yol açabilmektedir.

Gece krampı neden olur?

Kasların istemsiz bir şekilde ve aniden kasılmasına kramp adı verilir. Bu kasılmalar genel olarak kişilerin hareket yetilerini de geçici de olsa sınırlandırmaktadır. Kramp girmiş olan bölgedeki kaslar sertleşir ve normal kas işlevleri kısa bir süreliğine yok olur. Sık olarak uykuda gelen kramplar daha çok gece geç saatlerde hissedilir. Uyku sırasında yaşanan ya da egzersiz sırasında gerçekleşebilen kramplar uzun süre hareketsiz kalınca da yaşanabilmektedir.

Birçok farklı türü olan kramplar arasında yer alan gece krampları ağırlıklı olarak gece geç saatlerde alt bacak kaslarında görülebilmektedir. Yaşlı ve orta yaşlı olarak kabul edilen kişilerde çok daha yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur.

Gece kramplarının yaşanmasındaki başat nedenler genel olarak şu şekildedir:

  • Kas zorlanması
  • Aşırı kas yorgunluğu
  • Kan akışının yetersiz olması
  • Sinir sıkışmaları
  • Çeşitli sinir hastalıkları
  • Bazı ilaçların yan etkileri
  • Mineral eksikliği
  • Yetersiz miktarda sıvı alımı
  • Yaşlılık
  • Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak
  • Kan hastalıkları
  • Kronik böbrek hastalıkları
  • Kalsiyum, potasyum ve mineral eksiklikleri
  • Magnezyum eksikliği
  • Dehidrasyon

Özellikle gece yaşanan kramplar vücutta çeşitli başka belirtiler ile birlikte de görülebilmektedir. Bu tür durumlarda kusma, ishal, ateş gibi belirtiler de kramplara eşlik edebilmektedir. Kas yorgunlukları gece yaşanan krampları büyük oranda etkilemekte ve tetiklemektedir. Kramplar ilerleyen yaş ile birlikte daha sık görülebilmektedir.

Geceleri ayağa kramp girmesi ne anlama gelir?

Gece yaşanan kramplar genel olarak uyku esnasında ve bacak kaslarında ortaya çıkmaktadır. Yetersiz sıvı alınması, elektrolit dengesizlikleri, kas yorgunluğuna bağlı olarak kramplar daha şiddetli olarak yaşanabilmektedir. Hareketsiz bir yaşam biçimi ve ilerleyen yaşın da gece kramplarında oldukça etkili olduğu kabul edilmektedir.

Üst üste ve şiddetli olarak yaşanan gece krampları göz ardı edilmemeli, bir an önce doktora gidilmelidir. Doktor, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra uygun olan tedavi yöntemini uygulayacaktır. Önce aile hekimine görünülerek onun yönlendirmesi ile başka bir doktora gidilebilir. Genel olarak bu tür durumlarda ortopedi, fizik tedavi ya da travmatoloji uzmanlarına yönlendirme yapılır.

Gece geç saatlerde aniden gelen kramp hissi farklı hastalıkların habercisi de olabilir. Belirtisi olabileceği bazı hastalıklar ise şunlardır:

  • Bel fıtığı
  • Alkolizm
  • Kan dolaşımı bozuklukları
  • Bir kas hastalığı olan miyopati
  • Böbrek yetmezliği
  • Böbrek üstü bezleri ile ilgili bir hastalık olan Addison hastalığı
  • Kronik böbrek yetmezlikleri
  • Nöropati
  • Parkinson hastalığı
  • Multiple Skleroz hastalığı (MS adı ile bilinir)
