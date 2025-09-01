Gece krampı neden olur? Geceleri ayağa kramp girmesi ne anlama gelir?

Kas spazmı olarak da isimlendirilen kramplar, çoğu zaman zararlı görünmese de ve çok sık rastlanan bir durum olsa da dikkat edilmediği sürece bazı başka hastalıklara ve kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Yetişkinlerde %50’den fazla görülebilen spazmlar, hamilelerde çok daha sık görülmektedir. En sık görülen türü de gece krampı adı verilen durumdur ve daha çok gece geç saatlerde yaşandığı için gece krampı olarak anılır. Gece kramplarına birçok farklı neden yol açabilmektedir.

Gece krampı neden olur?

Kasların istemsiz bir şekilde ve aniden kasılmasına kramp adı verilir. Bu kasılmalar genel olarak kişilerin hareket yetilerini de geçici de olsa sınırlandırmaktadır. Kramp girmiş olan bölgedeki kaslar sertleşir ve normal kas işlevleri kısa bir süreliğine yok olur. Sık olarak uykuda gelen kramplar daha çok gece geç saatlerde hissedilir. Uyku sırasında yaşanan ya da egzersiz sırasında gerçekleşebilen kramplar uzun süre hareketsiz kalınca da yaşanabilmektedir.

Birçok farklı türü olan kramplar arasında yer alan gece krampları ağırlıklı olarak gece geç saatlerde alt bacak kaslarında görülebilmektedir. Yaşlı ve orta yaşlı olarak kabul edilen kişilerde çok daha yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur.

Gece kramplarının yaşanmasındaki başat nedenler genel olarak şu şekildedir:

Kas zorlanması

Aşırı kas yorgunluğu

Kan akışının yetersiz olması

Sinir sıkışmaları

Çeşitli sinir hastalıkları

Bazı ilaçların yan etkileri

Mineral eksikliği

Yetersiz miktarda sıvı alımı

Yaşlılık

Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak

Kan hastalıkları

Kronik böbrek hastalıkları

Kalsiyum, potasyum ve mineral eksiklikleri

Magnezyum eksikliği

Dehidrasyon

Özellikle gece yaşanan kramplar vücutta çeşitli başka belirtiler ile birlikte de görülebilmektedir. Bu tür durumlarda kusma, ishal, ateş gibi belirtiler de kramplara eşlik edebilmektedir. Kas yorgunlukları gece yaşanan krampları büyük oranda etkilemekte ve tetiklemektedir. Kramplar ilerleyen yaş ile birlikte daha sık görülebilmektedir.

Geceleri ayağa kramp girmesi ne anlama gelir?

Gece yaşanan kramplar genel olarak uyku esnasında ve bacak kaslarında ortaya çıkmaktadır. Yetersiz sıvı alınması, elektrolit dengesizlikleri, kas yorgunluğuna bağlı olarak kramplar daha şiddetli olarak yaşanabilmektedir. Hareketsiz bir yaşam biçimi ve ilerleyen yaşın da gece kramplarında oldukça etkili olduğu kabul edilmektedir.

Üst üste ve şiddetli olarak yaşanan gece krampları göz ardı edilmemeli, bir an önce doktora gidilmelidir. Doktor, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra uygun olan tedavi yöntemini uygulayacaktır. Önce aile hekimine görünülerek onun yönlendirmesi ile başka bir doktora gidilebilir. Genel olarak bu tür durumlarda ortopedi, fizik tedavi ya da travmatoloji uzmanlarına yönlendirme yapılır.

Gece geç saatlerde aniden gelen kramp hissi farklı hastalıkların habercisi de olabilir. Belirtisi olabileceği bazı hastalıklar ise şunlardır: