'Gece müzeciliğinin' rotası belli oldu! 27 noktada başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yazın en özel kültür rotasını kamuoyuyla paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak “Gece Müzeciliği” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak. İşte tüm detaylar!

TARİH GECEYİ AYDINLATACAK

İstanbul’dan Adıyaman’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 27 farklı noktada kültürel miras, uygulama kapsamında gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Efes Ören Yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları, Zeugma Mozaik Müzesi gibi yerler bu yaz hem tarih tutkunlarına hem de gece gezginlerine kapılarını açacak.

GECENİN SESSİZLİĞİNDE TARİHİ MİRASLA BULUŞULACAK

Yaz sıcaklarından bunalanlar için tarihî yapıları serin gece saatlerinde gezme imkânı sunan uygulama, özellikle yaz tatilcileri ve kültür meraklılarına farklı bir deneyim sunacak.

Işıklandırmalarla dramatik bir görünüm kazanan ören yerleri, sessizlik içinde tarihsel anlatılarını fısıldamaya devam edecek.

GÜNDÜZDEN GECEYE UZANAN KÜLTÜREL ZİYARET

Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihî mekânlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek.

Bazı müzeler saat 21.00'e kadar açık kalırken Efes Ören Yeri gibi önemli destinasyonlarda ziyaretler 23.00’e kadar sürecek.

Adıyaman’daki Nemrut Ören Yeri ise gün doğumunu izlemek isteyen ziyaretçileri sabah 04.00’te ağırlamaya başlayacak.

Görülmesi Gereken Gece Adresleri:

İSTANBUL

Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00

Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00

Galata Kulesi – 23.00

ANKARA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00

Etnografya Müzesi – 21.00

SAMSUN

Samsun Müzesi – 22.00

ERZURUM

Erzurum Müzesi – 21.00

ADIYAMAN

Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00

GAZİANTEP

Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Müzesi – 21.00

Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00

NEVŞEHİR

Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00

Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00

Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00

Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00

ANTALYA

Antalya Müzesi – 22.00

Alanya Müzesi – 22.00

Aspendos Ören Yeri – 22.00

Patara Ören Yeri – 22.00

Side Ören Yeri – 22.00

Nekropol Müzesi – 22.00

DENİZLİ

Hierapolis Ören Yeri – 23.00

AYDIN

Didim Ören Yeri – 21.00

İZMİR

Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00

Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)

MUĞLA

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00

Yaz boyunca kültür rotasını geceye taşıyan bu uygulama, tarihle kurulan bağı ay ışığında daha da güçlendirmek isteyen herkesi bekliyor.