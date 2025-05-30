'Gece müzeciliğinin' rotası belli oldu! 27 noktada başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yazın en özel kültür rotasını kamuoyuyla paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak “Gece Müzeciliği” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak. İşte tüm detaylar!
İstanbul’dan Adıyaman’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 27 farklı noktada kültürel miras, uygulama kapsamında gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Efes Ören Yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları, Zeugma Mozaik Müzesi gibi yerler bu yaz hem tarih tutkunlarına hem de gece gezginlerine kapılarını açacak.
Yaz sıcaklarından bunalanlar için tarihî yapıları serin gece saatlerinde gezme imkânı sunan uygulama, özellikle yaz tatilcileri ve kültür meraklılarına farklı bir deneyim sunacak.
Işıklandırmalarla dramatik bir görünüm kazanan ören yerleri, sessizlik içinde tarihsel anlatılarını fısıldamaya devam edecek.
Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihî mekânlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek.
Bazı müzeler saat 21.00'e kadar açık kalırken Efes Ören Yeri gibi önemli destinasyonlarda ziyaretler 23.00’e kadar sürecek.
Adıyaman’daki Nemrut Ören Yeri ise gün doğumunu izlemek isteyen ziyaretçileri sabah 04.00’te ağırlamaya başlayacak.
İSTANBUL
Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00
Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00
ANKARA
Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00
SAMSUN
ERZURUM
ADIYAMAN
GAZİANTEP
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Müzesi – 21.00
NEVŞEHİR
Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00
Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00
Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00
ANTALYA
Antalya Müzesi – 22.00
Alanya Müzesi – 22.00
Aspendos Ören Yeri – 22.00
Patara Ören Yeri – 22.00
Side Ören Yeri – 22.00
DENİZLİ
AYDIN
İZMİR
Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00
MUĞLA
Yaz boyunca kültür rotasını geceye taşıyan bu uygulama, tarihle kurulan bağı ay ışığında daha da güçlendirmek isteyen herkesi bekliyor.
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