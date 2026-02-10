HABER

Gece telefon ışığındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı: Göz sağlığınızı mahvediyor

Akşam ışıkları söndürüp telefona uzanmak masum bir alışkanlık gibi görünebilir… ancak uzmanlara göre bu durum gözler için düşündüğümüzden daha yorucu. Op. Dr. Akgün Sayar, karanlık ortamda telefon kullanımının göz sağlığını olumsuz etkilediğini ve özellikle gençlerde göz numarasının ilerlemesine neden olabileceğini belirtti.

Gökçen Kökden

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akgün Sayar, karanlık ortamda akıllı telefon kullanımının özellikle gençlerde göz numarasının ilerlemesine zemin hazırlayabileceğini söyledi. Günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen telefon ve tabletlerin, bilinçsiz kullanımda göz sağlığı açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Sayar, özellikle ışıklar kapalıyken parlak ekrana bakmanın gözü ekstra efora zorladığını belirtti.

Op. Dr. Sayar, ışıklar kapalıyken parlak ekrana bakmanın gözün daha fazla efor sarf etmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Karanlık ortamda ekran ışığına maruz kalan göz, sürekli uyum sağlamak zorunda kalır. Bu durum göz yorgunluğunu artırır ve uzun vadede miyopi riskini yükseltebilir. Özellikle çocuklar ve ergenler bu konuda daha hassas" dedi.

Mavi ışığın etkilerine de dikkat çeken Sayar, telefon ve tablet ekranlarından yayılan mavi ışığın karanlıkta daha yoğun algılandığını ifade etti. "Mavi ışık; göz kuruluğu, yanma, batma ve baş ağrısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Aynı zamanda uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını baskılayarak uyku düzenini de olumsuz etkiler" diye konuştu.

Göz sağlığını korumak için alınabilecek önlemlere değinen Op. Dr. Akgün Sayar, karanlıkta telefon kullanımından kaçınılması, ekran parlaklığının ortam ışığına uygun şekilde ayarlanması ve özellikle gece saatlerinde ekran süresinin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca 20-20-20 kuralının göz yorgunluğunu azaltmada etkili bir yöntem olduğunu hatırlattı.

