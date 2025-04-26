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Gece uykusu hayat kurtarabilir! Günde 6 saatten az uyuyanlar dikkat: Kanser olabilirsiniz...

Modern yaşamın yoğun temposu, uyku süresi ve kalitesini olumsuz etkilerken, uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Alan, günde 6 saatten az uyumanın sadece yorgunluk ve dikkat dağınıklığına değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminde zayıflamaya ve kanser riskinde artışa neden olabileceğini belirtti. Detaylar haberimizde...

Gece uykusu hayat kurtarabilir! Günde 6 saatten az uyuyanlar dikkat: Kanser olabilirsiniz...

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, uyku süresi ve kalitesini olumsuz etkilerken, uzmanlar uykunun sağlık üzerindeki kritik rolüne dikkat çekiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Alan, bilimsel araştırmaların, bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için günde en az 6 saat kaliteli uykunun şart olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

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"ÖZELLİKLE 23.00-05.00 SAATLERİ ARASI UYUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Gece uykusunun özellikle 23.00-05.00 saatleri arasında salgılanan melatonin hormonu açısından kritik olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Alan, "Melatonin yalnızca uyku düzenleyici değil; aynı zamanda güçlü bir antioksidan ve bağışıklık sistemini destekleyen bir hormondur. Araştırmalar, melatonin düzeyinin düşük olduğu bireylerde meme, prostat ve kolorektal kanser gibi bazı kanser türlerinin görülme sıklığının daha yüksek olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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"UYKUSUZLUK, KRONİK STRES VE HASTALIKLARA KARŞI DAHA SAVUNMASIZ HALE GETİRİYOR"

Yetersiz uykunun bağışıklık sistemini zayıflattığını söyleyen Uzm. Dr. Murat Alan, "Yetersiz uyku, bağışıklık sisteminde yer alan T hücrelerinin aktivitesini azaltırken, inflamatuvar yanıtı artırarak vücudu kronik stres ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Vücudumuzun kanser hücreleriyle mücadele etmesi için sağlıklı bir bağışıklık sistemi şarttır. Bu sistemin düzgün çalışabilmesi için ise uyku süresi kadar uykunun kalitesi de büyük önem taşıyor. Gece sık sık uyanmak ya da uykuya dalamamak, melatonin döngüsünü ve bağışıklık mekanizmasını sekteye uğratıyor" dedi.

"VARDİYALI ÇALIŞANLAR UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMELİ"

Vardiyalı çalışanların risk altında olduklarını aktaran Uzm. Dr. Alan, "Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), uzun süreli gece vardiyası çalışmasını ‘muhtemel kanserojen’ sınıfında değerlendirmektedir. Bu durumun özellikle kadınlarda meme kanseri riskini artırdığına dair bulgular mevcuttur. Vardiyalı çalışanların uyku düzenine özellikle dikkat etmesi ve mümkünse melatonin destekleri konusunda hekim kontrolünde planlama yapması gerekir" şeklinde konuştu.

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"6 SAATTEN AZ UYULMAMAYA DİKKAT EDİLMELİ"

Uzm. Dr. Murat Alan, 6 saatten az uykunun bireyin yaşam kalitesinin olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek, "Günde 6 saatten az uyku, sadece yorgunluk ve konsantrasyon problemleriyle sınırlı kalmaz; hücresel düzeyde bağışıklık baskılanması, DNA onarım mekanizmalarının bozulması ve tümör baskılayıcı genlerin etkinliğinin azalması gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Kansere karşı güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve kaliteli uyku, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite kadar önemlidir."

"KANSER TEDAVİSİNDE UYKU DESTEĞİ ALINABİLİR"

Uyku hijyeninin kanser tedavisi sürecinde bir tamamlayıcı unsur olarak ele alınması gerektiğini anlatan Alan, "Kanser tedavisi gören hastalarda uyku düzeninin sağlanması, hem bağışıklık sisteminin yanıtını artırmakta hem de yaşam kalitesini ciddi şekilde yükseltmektedir. Yorgunluk, stres, ağrı ve ilaçların yan etkileri gibi birçok etken, kanser hastalarının uyku düzenini bozabiliyor. Bu noktada hastaların hekimlerinden ve destek birimlerinden yardım almaları çok önemlidir" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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melatonin hormonu uykusuzluk uyku
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