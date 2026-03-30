Gece yarısı cesedi bulunan şahsın boğulma anı kamerada

Malatya’da gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Malatya’da gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu. Şahsın boğulma anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde arkadaş grubu ile bölgeye gezmeye giden bir kişi su içerisinde bir şahsı fark etti. Cep telefonu kamerası ile şahsı kayda alan kişi sudan çıkması için çağrıda bulunsa da sonuç alamadı. Yüzme bilmedikleri için suya giremeyen vatandaşlar, bir süre sonra şahsın hareketsiz şekilde su yüzeyinde kaldığını gördü. Bölgeden ayrılan şahıslar daha sonra sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları Cahit Zafer Leventoğlu’na durumu anlatarak kayda aldıkları görüntüleri gönderdi. Leventoğlu’nun ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Şahsın suya kendi isteğiyle mi girdiği yoksa düştüğü mü henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şahsın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu 16 polis yaralandıİstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu 16 polis yaralandı
Esenyurt'ta 'Yol vermem' cinayeti! Öldürüp kayıplara karıştıEsenyurt'ta 'Yol vermem' cinayeti! Öldürüp kayıplara karıştı

En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

