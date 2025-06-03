Gece yarısı da sallanmıştı! Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha... AFAD büyüklüğünü açıkladı

Gece 5.8 ile sallanan Ege'de bir deprem daha meydana geldi! AFAD, 5 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Girit Adası olarak açıkladı. Depremin Muğla'ya uzaklığı ise 253 km olarak belirlendi. 14.26'da meydana gelen sarsıntı 5.39 km derinlikte gerçekleşti.

MUĞLA VALİSİ'NDE DEPREM AÇIKLAMASI

Gece yarısı korku dolu anlar yaşanan Muğla'da Vali İdris Akbıyık'tan bir açıklama daha geldi. Akbıyık, "Depremden 75 vatandaşımız etkilenmiştir. Bu hastalardan 5’i mahalinde tedavi edilmiş, 65’i tetkik ve tedavilerinin ardından şifa ile taburcu edilmiştir. Bir vatandaşımız vefat etmiş, 1’i ağır olmak üzere, toplam 4 vatandaşımızın hastanede yatarak tedavileri devam etmektedir. Ağır durumda olan vatandaşımızın, düşme sonucu kafa travması geçirdiği tespit edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmekte olup, vatandaşlarımızın sağlık durumları titizlikle izlenmektedir." açıklamasını yaptı.