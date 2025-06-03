HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gece yarısı da sallanmıştı! Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha... AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Girit Adası yakınlarında olan depremin Muğla'ya uzaklığı ise 253 km olarak ölçüldü. Sarsıntı 14.26'da meydana geldi. Gece yarısı meydana gelen 5,8'lik deprem Türkiye'deki birçok ilde hissedilmiş vatandaşlara korku dolu anlar yaşatmıştı.

Gece yarısı da sallanmıştı! Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha... AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ufuk Dağ

Gece 5.8 ile sallanan Ege'de bir deprem daha meydana geldi! AFAD, 5 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Girit Adası olarak açıkladı. Depremin Muğla'ya uzaklığı ise 253 km olarak belirlendi. 14.26'da meydana gelen sarsıntı 5.39 km derinlikte gerçekleşti.

MUĞLA VALİSİ'NDE DEPREM AÇIKLAMASI

Gece yarısı korku dolu anlar yaşanan Muğla'da Vali İdris Akbıyık'tan bir açıklama daha geldi. Akbıyık, "Depremden 75 vatandaşımız etkilenmiştir. Bu hastalardan 5’i mahalinde tedavi edilmiş, 65’i tetkik ve tedavilerinin ardından şifa ile taburcu edilmiştir. Bir vatandaşımız vefat etmiş, 1’i ağır olmak üzere, toplam 4 vatandaşımızın hastanede yatarak tedavileri devam etmektedir. Ağır durumda olan vatandaşımızın, düşme sonucu kafa travması geçirdiği tespit edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmekte olup, vatandaşlarımızın sağlık durumları titizlikle izlenmektedir." açıklamasını yaptı.

Ekran görüntüsü 2025-06-03 144857

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri kürsüden meydan okudu! 'Kayyum' iddialarına çok sert yanıt verdiCHP lideri kürsüden meydan okudu! 'Kayyum' iddialarına çok sert yanıt verdi
Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı! Kazada pilot yaralandıEğitim uçağı zorunlu iniş yaptı! Kazada pilot yaralandı

Anahtar Kelimeler:
deprem deniz afad ege
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'nin eski oyuncusundan ağza alınmayacak sözler... "Felsefeleri yok, bize gibi davranıyorlar!"

F.Bahçe'nin eski oyuncusundan ağza alınmayacak sözler... "Felsefeleri yok, bize gibi davranıyorlar!"

Çarşaf giyip kadın kılığına giren genç kurşun yağdırdı!

Çarşaf giyip kadın kılığına giren genç kurşun yağdırdı!

Çareyi yatakta buldu! Bugün göle dönen ilimizde ilginç görüntü

Çareyi yatakta buldu! Bugün göle dönen ilimizde ilginç görüntü

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

Depremde hayatını kaybetti, gözyaşlarıyla uğurlandı

Depremde hayatını kaybetti, gözyaşlarıyla uğurlandı

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.