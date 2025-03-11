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  4. Gece yarısı telefon geldi, hayatının şokunu yaşadı! Uykusunda dolandırılan adamın kartından 74 kez para çekildi

Gece yarısı telefon geldi, hayatının şokunu yaşadı! Uykusunda dolandırılan adamın kartından 74 kez para çekildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.03.2025 12:46
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Adana’da belediyede temizlik personeli olarak çalışan Gökhan Karaman (35) uyuduğu sırada kredi kartından bir zincir marketin sanal POS cihazından 296 bin TL çekildi. Parayı ödeyecek durumu olmadığını belirten ve hukuki mücadele başlatan Karaman, "Kartımı kaybetmedim ve söz konusu marketten hiçbir alışveriş yapmadım. Üstelik kartımda kart numarası dahi yazılı değilken böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Gece yarısı telefon geldi, hayatının şokunu yaşadı! Uykusunda dolandırılan adamın kartından 74 kez para çekildi

Seyhan ilçesinde yaşayan temizlik işçisi Gökhan Karaman’ı gece yarısı uyurken cep telefonuyla arayan banka yetkilisi, kredi kartından 74 kez 4 bin TL olmak üzere toplam 296 bin TL çekim yapıldığını söyledi. Banka hesabını kontrol eden Karaman, paranın, İstanbul’daki bir zincir marketin şubesine ait POS cihazı üzerinden çekildiğini fark etti.

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İşlemin kendisine ait olmadığını banka yetkilisine bildiren Karaman, kartına bloke koydurduktan sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek marketten şikayetçi oldu. Şikayetin ardından konu Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Zincir market, kredi kartından çekilen tutara karşılık fatura kesilmediğini ve dava sonucuna göre Karaman’ın zararını karşılayacağını belirtti.

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"296 BİN TL'Yİ ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Dijital dolandırıcılığın bu kadar kolay olduğunu belirterek tepki gösteren Karaman, 296 bin TL’yi ödeyecek durumda olmadığını söyledi. Karaman, “Gece saatlerinde banka tarafından arandım ve hesabımda işlemler yapıldığı söylendi. Bana, bu işlemler bana ait değilse iptal edilebileceği belirtildi. Ancak o zamana kadar dolandırıcılar hesabımdan 296 bin TL çekmişti. Bu miktarı ödeyebilecek durumda değilim." dedi

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"SÖZ KONUSU MARKETTEN HİÇBİR ALIŞVERİŞ YAPMADIM"

Konunun tüketici mahkemesine taşındığını ve ara bulucu sürecinin başladığını belirten, Dolandırıcıların alışveriş yaptığı zincir market, bana ait bir işlem olduğuna dair herhangi bir fatura sunamadı ve bu durumu kabul etti. İşlemi kimin yaptığı, ne şekilde yaptığı artık zincir marketin kendi başlatacağı bir süreç. Mahkeme süreci devam ederken, market yetkilileri mahkeme kararına göre ödemeyi gerçekleştireceklerini bildirdi. Kartımı kaybetmedim ve söz konusu marketten hiçbir alışveriş yapmadım. Üstelik kartımda kart numarası dahi yazılı değilken böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana Karaman pos cihazı Zincir market
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