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Geçen senenin de rekoru kırıldı: 'En sıcak' ayı geride bıraktık! Ocak'ta dereceler yüksek çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.02.2025 09:51
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Geçen yılın rekoru kırıldı! Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu izleme sistemi, La Nina’nın serinletici etkisine rağmen, Ocak 2025’in en sıcak Ocak ayı olduğunu açıkladı. Bu ay ortalama sıcaklık 13,23 dereceye ulaşarak, sanayi öncesi dönemin 1,75 derece üzerinde kaydedildi. 2024’ün rekoru geride kalırken, Avrupa’da da 1,80 derece ile 2020’den sonraki en sıcak Ocak yaşandı. Dünyadaki sıcaklık artışı, 2024’te 1,5 derecelik bir artışla zirveye ulaşmıştı.

Geçen senenin de rekoru kırıldı: 'En sıcak' ayı geride bıraktık! Ocak'ta dereceler yüksek çıktı...

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, gezegeni serinleten La Nina hava olayına rağmen, geçen ayın en sıcak ocak olduğunu bildirdi.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay ortalama sıcaklık 13,23 derece ölçüldü.

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REKOR KIRILDI

Bu, 1850-1900 yıllarını kapsayan "sanayi öncesi dönem" ortalamasının 1,75 derece üstüne karşılık geldi.

Böylece ortalama sıcaklığın 13,14 derece ölçüldüğü Ocak 2024'ün rekoru kırılarak, geçen ay en sıcak "ocak" olarak kayıtlara geçti.

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AVRUPA'DA DURUM

Ocak 2025 için Avrupa karasal ortalama sıcaklığı 1,80 derece ölçüldü.

Bu, geçen ayın Avrupa kayıtlardaki en sıcak ocak ayının yaşandığı 2020'den sonraki "en sıcak ikinci ocak" olduğunu ortaya koydu.

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LA NİNA'NIN SERİNLETİCİ ETKİSİNE RAĞMEN

Açıklamada Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess'in "Ocak 2025, tropikal Pasifik bölgesinde La Nina koşullarının gelişmesine ve küresel sıcaklıklar üzerindeki geçici soğuma etkisine rağmen, son iki yılda gözlemlenen rekor sıcaklıkların devam ettiği bir başka şaşırtıcı ay." ifadelerine yer verildi.

Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşamış, ortalama sıcaklık artışı ilk kez 1,5 dereceyi geçmişti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Avrupa Birliği ocak sıcaklık
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