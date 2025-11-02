HABER

Gecenin ortasında patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Bursa'da şok yaşattılar

Bursa’da gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Herkesin büyük telaş yaşadığı olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobil ile gelen şahıslar, sokağın ortasına hazırladıkları havai fişekleri ateşe verip kaçtı.

Gecenin ortasında patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Bursa'da şok yaşattılar

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanların arasında yankılanan patlama sesleriyle sokağa dökülen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Bebeklerin ağladığı, çocukların korku dolu gözlerle etrafa baktığı, kadınların ise tedirgin olduğu olan güvenlik kameralarını inceleyince ortaya çıktı.

Gecenin ortasında patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Bursa da şok yaşattılar 1

Sokağa gelen otomobilden inen adamlar, özellikle 3 bebeğin yaşadığı binanın önüne havai fişek düzeneğini ayarlaması dikkat çekti.

Gecenin ortasında patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Bursa da şok yaşattılar 2

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, sokağa otomobil ile gelen 4 kişiden 2’si havai fişekleri yaktıktan sonra yeniden arabaya binip uzaklaştı. Mahalleli, benzer tehlikeli davranışların tekrarlanmaması için yetkililerden plakası ve kimlikleri belli olan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.

Gecenin ortasında patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Bursa da şok yaşattılar 3

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.

Gecenin ortasında patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Bursa da şok yaşattılar 4

Kaynak: İHA

