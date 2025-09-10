HABER

Geçici Kurul’dan "liste dışında kimsenin binaya alınmadığı iddiaları" üzerine CHP'ye yanıt

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi yerine atanan kurulun, kendilerinin verdiği liste dışında kimseyi binaya almadıkları iddiaları üzerine kurul üyeleri Zeki Şen, Erkan Narsap açıklama yaptı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi yerine atanan ve İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte geçici kurulda yer alan üyelerden Zeki Şen, Erkan Narsap, kurulun belirlediği liste dışında kimsenin binaya alınmadığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, listenin her gün değiştiğini ve alınanların çoğunun binadaki günlük işlerinin yapılması için alındığını söyledi.

"BUGÜN BUNUNLA İLGİLİ KAMUOYUNDA BİR OLAY OLDU"

Geçici Kurul Üyesi Erkan Narsap, "Bugün kamuoyunda duyulan bir liste olayı çıktı. Yaklaşık üç gündür biz, emniyetle beraber içeriye girişte bir liste veriyorduk. Temizlik işleri için, gelen eşimiz dostumuzu karşılamak için sabahtan bir liste veriyoruz. Her gün bu listeyi değiştiriyorduk, bugün bununla ilgili kamuoyunda bir olay oldu" dedi.

BİNAYI TEMİZLEMEK İÇİN GELMİŞLER

Zeki Şen ise, "Arkadaşlarımdan utanır hale geldim, bu kadar provokatif fırsat kollayan, motivasyonla yaklaşan arkadaşlarımız, buradan da gene bir şey üretmişler. Bu kutlu çatımızın temizliğinde o günün arbedesinde her taraf berbat oldu. O temizlik için yararlandığımız arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlar burada nasıl bir provokasyon üretecekler şaşırıyorum" dedi.

Listede adı bulunan Ferhat İşçimen, Taner Bozkaya, Ahmet N. de binayı temizlemek için geldiklerini öne sürdü

(İHA)

10 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
