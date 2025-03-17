Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç için Adli Tıp'tan yeni karar çıktı! O hastalık onaylandı, evliliği iptal edilebilir

İş insanı İnan Kıraç'ın, 2024'ün Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istemişti. Mahkeme bunun üzerine Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vermişti.

İnan Kıraç da vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yapmıştı. Hazırlanan raporda İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'in vasi olarak atandığı belirtilirken Kıraç'ın banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verilmişti.

DEMANS TEŞHİSİ ONAYLANDI!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre İnan Kıraç'ın demans hastası olduğuna dair Adli Tıp Kurulu’ndan yeni bir karar çıktı. Mahkemenin talebi üzerine İnan Kıraç’ın dosyasını inceleyen Adli Tıp Üst Kurulu, sağlık heyetinin vermiş olduğu demans teşhisini onayladı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne gönderilen rapor 19 Mart Çarşamba günü incelenecek. Mahkeme incelemenin sonucunda İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliğine dair bir karar verecek. İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliği karara göre iptal edilebilir.