HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç için Adli Tıp'tan yeni karar çıktı! O hastalık onaylandı, evliliği iptal edilebilir

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç için Adli Tıp'tan yeni karar çıktı! O hastalık onaylandı, evliliği iptal edilebilir

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
17.03.2025 20:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Alangoya'yla yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü iş insanı İnan Kıraç'a kızı İpek Kıraç'ın başvurusu üzerine geçici vasi atandı. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'in vasi olarak atandığı belirtilirken Kıraç'ın banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verilmişti. Adli Tıp Kurulu’ndan yeni bir karar çıktı.

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç için Adli Tıp'tan yeni karar çıktı! O hastalık onaylandı, evliliği iptal edilebilir

İş insanı İnan Kıraç'ın, 2024'ün Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istemişti. Mahkeme bunun üzerine Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vermişti.

1200xauto

İnan Kıraç da vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yapmıştı. Hazırlanan raporda İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'in vasi olarak atandığı belirtilirken Kıraç'ın banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verilmişti.

inan-kirac-1

DEMANS TEŞHİSİ ONAYLANDI!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre İnan Kıraç'ın demans hastası olduğuna dair Adli Tıp Kurulu’ndan yeni bir karar çıktı. Mahkemenin talebi üzerine İnan Kıraç’ın dosyasını inceleyen Adli Tıp Üst Kurulu, sağlık heyetinin vermiş olduğu demans teşhisini onayladı.

emine-alangoya-kimdir-inan-kirac

İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne gönderilen rapor 19 Mart Çarşamba günü incelenecek. Mahkeme incelemenin sonucunda İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliğine dair bir karar verecek. İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliği karara göre iptal edilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih verdi! "Ciddi adımlar atacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih verdi! "Ciddi adımlar atacağız"
Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüEvinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
inan kıraç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Son Osmanlı torununa hırsızlık şoku! Miras kalan mücevherlerin değeri...

Son Osmanlı torununa hırsızlık şoku! Miras kalan mücevherlerin değeri...

Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklıklar o tarihten sonra 30 derece birden düşecek...

Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklıklar o tarihten sonra 30 derece birden düşecek...

ABD Başkanı Trump: "Husilerden gelecek her türlü saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız"

ABD Başkanı Trump: "Husilerden gelecek her türlü saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız"

Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!

Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.