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Geçirdiği kaza hayatını kaybetmişti, "Şehit olursam bu videoyu yayınla" dediği görüntüleri ortaya çıktı

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Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın "Şehit olursam bu videoyu yayınla" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan yönüne seyreden hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

NİŞAN İZNİ İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞTİ!

Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Çiftin nişan sonrasında düğün alışverişi için şehir merkezine gittikleri ve kazanın yaşandığı belirtildi.

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"ŞEHİT OLURSAM BU VİDEOYU YAYINLA"

Kazanın ardından, Alabacak’ın silah arkadaşıyla birlikte çektiği ve "Şehit olursam bu videoyu yayınla" dediği video ortaya çıktı. O video, Alabacak'ın cenaze töreni sonrası kardeşi Medine Alabacak tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Genç jandarma personelinin kendi sesiyle bıraktığı vasiyet niteliğindeki görüntüler, izleyen herkesin yüreğini dağladı.

Kardeşi Medine Alabacak, abisinin ardından, "Abim sadece benim değil, bu dünyada tanıdığı herkesin kahramanıydı. Fedakarlığın, merhametin, sessizce yapılan iyiliklerin adıydı Hüseyin abim. Asker olmayı çocuk yaşta kafasına koymuştu. Hep vatanını sevdi, bayrağını sevdi. Ama en çok da ailesine düşkündü. Kimseyi kırmazdı, kimseye yük olmazdı. Hep gülerdi, ama biz onun içindeki sessizliği de bilirdik.

"ŞEHİT OLURSAM ÜZÜLMEYİN BEN BU YOLA BAŞ KOYDUM"

Gönlünü Elif’e kaptırdığında gözleri yeniden parlamıştı. İzine gelerek nişan yaptı, nikahlarını kıydılar. Düğün için gün sayıyorduk Olmadı. Abim bana bir gün şöyle demişti: ‘Şehit olursam üzülmeyin, ben bu yola baş koydum. Ama unutulmak istemem, sesimi duyurun.’ İşte o yüzden o videoyu paylaştım. Bu, onun vasiyetiydi. Herkes bilsin istedim: Abim yaşarken de kahramandı, giderken de. Ben artık onun yokluğuyla değil, bıraktığı izle yaşayacağım. Hepimizin başı sağ olsun. Yengem Elif, abimin vefat ettiğini bugün öğrendi. Yengem çok şükür sağlığına kavuşuyor, gözlerini açtı. Ama abimin acısı onun yüreğini dağlıyor, tıpkı hepimizin yüreğini dağladığı gibi. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı. Elif, abimin en büyük hayaliydi. Şimdi o hayal yarım kaldı ama biz abimin emaneti olarak onu da bağrımıza bastık"ifadelerini paylaştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası şehit Kahramanmaraş
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