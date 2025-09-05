Geçmeyen boğaz ağrısı neden olur? Uzun süren boğaz ağrısının nedenleri

Boğaz ağrısı çoğunlukla viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan bir sorundur. Enfeksiyonların yanı sıra birçok farklı faktör de boğazda rahatsızlık hissi yaratabilir. Örneğin, sigara içmek veya pasif içiciliğe maruz kalmak boğaz içerisinde tahrişe yol açarak ağrıyı tetikleyebilir. Bununla beraber kuru ya da kirli hava solumak da boğazın hassas dokularında irritasyona neden olabilir. Yaşam tarzına ve hastalığa bağlı olarak gelişen boğaz ağrısında korkulacak bir durum olmayabilir. Bu noktada pek çok kişi geçmeyen boğaz ağrısının nedenlerini araştırır.

Geçmeyen boğaz ağrısı neden olur?

Boğaz ağrısı çoğunlukla boğaz bölgesinde rahatsızlık, yanma veya ağrı hissiyle kendini gösterir. Bu ağrı genellikle yutkunma esnasında artar. Ağrıya eşlik eden belirtiler arasında boğazda kızarıklık, şişlik ve hassasiyet görülebilir. Boğaz ağrısının nedenleri farklılık gösterebilir. Bunlar içerisinde bakteriyel enfeksiyonlar, reflü, alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunları semptomların şiddetini ve süresini etkileyebilir.

Bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanan boğaz ağrısında daha ciddi komplikasyonların önlenmesi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Doktorlar genellikle 7-10 gün sürecek bir tedavi planı uygular. Fakat her boğaz ağrısı bakteriyel olmayabilir. Bakteriyel olmayan ağrılar evde uygulanabilecek yöntemlerle hafifletilebilir.

Kronik hale gelen ve geçmeyen boğaz ağrıları daha ciddi değerlendirme gerektirir. Bu noktada altta yatan sebebin belirlenmesi için kulak burun boğaz uzmanlarının incelemesi önemlidir. Bakteriyel enfeksiyonlar haricine reflü, alerji veya diğer sistemik hastalıklar söz konusuysa ilgili uzmanlık alanları da sürece dahil edilebilir.

Nadir görülen durumlarda otoimmün hastalıklar veya kanser gibi ciddi durumlardan şüphelenilebilir. Bu durumda ise romatoloji veya onkoloji uzmanlarının desteği gerekebilir. Bu nedenle geçmeyen boğaz ağrılarında kapsamlı bir tıbbi değerlendirme şarttır. Geçmeyen boğaz ağrısının olası nedenleri şu şekildedir:

1. Sigara kullanımı ya da dumanına maruz kalmak

Sigara içmek veya pasif içiciliğe maruz kalmak boğaz mukozasını tahriş eder. Bu nedenle kronik boğaz problemlerine yol açabilir.

2. Viral enfeksiyonlar

Grip veya soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar boğazda kızarıklık, yanma ve ağrıya yol açar. Bu tür enfeksiyonlar genellikle ateş halsizlik ve burun akıntısı gibi diğer semptomlarla beraber görülür.

3. Bakteriyel enfeksiyonlar

Streptokok boğaz enfeksiyonu gibi bakteriyel hastalıklar boğazda şiddetli ağrı, yutkunmada güçlük ve ateşle kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde takdirde daha ciddi sorunlara neden olabilir.

4. Alerjik reaksiyonlar ve mononükleoz (öpücük hastalığı)

Polen, toz, küf veya evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler boğazda kaşıntı, tahriş ve ağrı yaratabilir. Alerjik boğaz ağrıları genellikle mevsimsel veya ortamla ilişkilidir.

Mononükleoz (öpücük hastalığı) ise genellikle gençlerde görülür. Hastalık semptomları arasında boğazda şiddetli ağrı, yorgunluk ve ateş yer alır.

5. Hava kalitesi ve kirlilik

Düşük kaliteli hava veya kirli ortamda uzun süre bulunmak boğaz mukozasının hassaslaşmasına neden olur. Bu da ağrının artmasına yol açar.

6. Asit reflü

Mide asidinin yemek borusuna ve boğaza ulaşması tahrişe ve yanmaya yol açabilir. Bilhassa yatmadan önce yemek yemek bu durumu tetikleyebilir.

7. Kuru hava

Kış aylarında ısıtıcıların çalışmasıyla nemin düşmesi boğazın kurumasına sebep olabilir. Boğazın kuruyup tahriş olması ise uzun süreli boğaz ağrılarına yol açabilir.

8. Sesin aşırı kullanımı veya bağırma

Uzun süre boyunca yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek ya da bağırmak ses tellerini zorlar. Bununla beraber boğaz ağrısına da neden olabilir.

9. Yabancı cisim

Boğaza kaçan küçük yiyecek parçaları veya yanlış yutma tahrişe ve ağrıya yol açabilir.

10. Tümörler ve ilaçların yan etkileri

Nadir görülen durumlarda boğaz, dil ya da gırtlak bölgesindeki tümörler de boğaz ağrısının nedeni olabilir. Erken teşhis ve tedavi süreci kritik öneme sahiptir.

Kemoterapi ve bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçlar da boğazda tahrişe ve ağrıya yol açabilir.