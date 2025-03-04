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  4. Geçtiğimiz gün av sezonu kapanmıştı! Artvin'de bugün kaçak avcılar yakalandı: Rekor para cezası kesildi

Geçtiğimiz gün av sezonu kapanmıştı! Artvin'de bugün kaçak avcılar yakalandı: Rekor para cezası kesildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 09:23
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Artvin’in Borçka ilçesinde koruma altındaki karacayı avlayarak soyan kaçak avcılar, ekiplerin operasyonuyla suçüstü yakalanarak 41 bin 883 TL para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz gün av sezonu kapanmıştı! Artvin'de bugün kaçak avcılar yakalandı: Rekor para cezası kesildi

Artvin’in Borçka ilçesinde 2024-2025 av sezonunun son günü, koruma altındaki karacayı avlayarak soyan ve yemeye hazırlayan kaçak avcılar, Doğa Kuruma personeli ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

41 BİN 883 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ve Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, kaçak avcılar suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde, karacanın kan izleri takip edilerek kar örtüsünün altına gizlenmiş olduğu belirlendi. Karacayı vurup derisini soyan avcılara toplamda 41 bin 883 TL para cezası uygulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcı Artvin av sezonu kaçak
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