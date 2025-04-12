HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Gediz'de sağlıklı yaşam: 'Sağlıklı Hayat Akademisi' başladı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) tarafından başlatılan "Sağlıklı Hayat Akademisi", yoğun katılımla hayata geçirildi. Akademi kapsamında, vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak, toplumda sağlık okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ücretsiz eğitimler verilecek.

Gediz'de sağlıklı yaşam: 'Sağlıklı Hayat Akademisi' başladı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) tarafından hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Akademisi" yoğun bir katılımla başladı. Akademi, toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla vatandaşlara ücretsiz eğitimler sunulacak.

AW431182_02

Akademinin açılış dersi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından uzaktan bağlantı aracılığıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki tüm Sağlıklı Hayat Merkezlerine eş zamanlı olarak hitap eden Bakan Memişoğlu, konuşmasında SAHA eğitimlerinin ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine vurgu yaptı.
Bakan Memişoğlu, "Koruyan Sağlık Modelimiz kapsamında hayata geçireceğimiz SAHA eğitimleri, toplam 13 oturumdan oluşacak ve her derste farklı konu başlıklarına temas edilecek. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde görevli hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından verilecek. 81 ilimizde yürüteceğimiz Sağlıklı Hayat Akademisi Projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 'Koruyucu Sağlık Önceliğimiz' ilkesiyle, büyük sağlık ailemizin özverisiyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

AW431182_03

Akademi kapsamında verilecek eğitimler, geniş bir yelpazede sağlık konularını kapsıyor. Katılımcılar, koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimleri, akılcı ilaç kullanımları, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme ve fazla kilo ile mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, kanser taramaları ve erken teşhis, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil, ruh sağlığı ve mutlu bireyler, bağımlılıkla mücadele, yaşlı sağlığı gibi konularda detaylı bilgi sahibi olacaklar.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Orçun Erdoğan'ın koordinasyonunda yürütülen eğitimleri, kurum bünyesinde görevli aile hekimleri, SHM hekimleri, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire ve ebeler veriyor.

AW431182_04

Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Erdoğan, eğitimlerin tamamen ücretsiz olarak devam edeceğini belirterek tüm Gediz halkını Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in tavrından ABD de rahatsızİsrail'in tavrından ABD de rahatsız
Kuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladıKuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladı

Anahtar Kelimeler:
Kütahya Gediz il sağlık müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

DEM Parti heyetinden yeni hamle

DEM Parti heyetinden yeni hamle

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.