Gediz'de sağlıklı yaşam: 'Sağlıklı Hayat Akademisi' başladı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) tarafından hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Akademisi" yoğun bir katılımla başladı. Akademi, toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla vatandaşlara ücretsiz eğitimler sunulacak.

Akademinin açılış dersi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından uzaktan bağlantı aracılığıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki tüm Sağlıklı Hayat Merkezlerine eş zamanlı olarak hitap eden Bakan Memişoğlu, konuşmasında SAHA eğitimlerinin ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Memişoğlu, "Koruyan Sağlık Modelimiz kapsamında hayata geçireceğimiz SAHA eğitimleri, toplam 13 oturumdan oluşacak ve her derste farklı konu başlıklarına temas edilecek. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde görevli hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından verilecek. 81 ilimizde yürüteceğimiz Sağlıklı Hayat Akademisi Projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 'Koruyucu Sağlık Önceliğimiz' ilkesiyle, büyük sağlık ailemizin özverisiyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Akademi kapsamında verilecek eğitimler, geniş bir yelpazede sağlık konularını kapsıyor. Katılımcılar, koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimleri, akılcı ilaç kullanımları, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme ve fazla kilo ile mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, kanser taramaları ve erken teşhis, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil, ruh sağlığı ve mutlu bireyler, bağımlılıkla mücadele, yaşlı sağlığı gibi konularda detaylı bilgi sahibi olacaklar.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Orçun Erdoğan'ın koordinasyonunda yürütülen eğitimleri, kurum bünyesinde görevli aile hekimleri, SHM hekimleri, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire ve ebeler veriyor.

Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Erdoğan, eğitimlerin tamamen ücretsiz olarak devam edeceğini belirterek tüm Gediz halkını Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır