Gediz’de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, binalarda hasara sebep oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Öğlen saatlerinden itibaren hızını artıran fırtına, ağaçların devrilmesine ve binalarda maddi hasara sebep oldu.

Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçlar, ilçenin farklı noktalarında yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda üzerlerine düşen dev ağaçlar düşen ve adeta hurdaya dönen araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şans eseri olay anında araçların içinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti. Şiddetli rüzgar sadece ağaçları değil, binaları da vurdu. Bazı bölgelerde binaların dış cephe kaplamaları rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.

Olayın hemen ardından harekete geçen Gediz Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları keserek yollardan kaldırdı ve ulaşımı normale döndürmek için yoğun mesai harcadı. Belediye ekipleri, rüzgarın uçurduğu parçaları temizleyerek çevre güvenliğini sağladı.

Yetkililer, hava muhalefetinin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşların Eski binaların ve sağlam olmayan çatıların altında durulmaması, Araçların ağaç altlarına park edilmemesi, Mecbur kalınmadıkça fırtınalı saatlerde dışarı çıkılmaması ve trafikte dikkatli olunması konularında uyarılarda bulunuldu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kütahya
