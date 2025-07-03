Gdz Elektrik Dağıtım'dan İzmir'deki yangınlarla ilgili açıklama: "Elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu yok"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Elban, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Elban, Çeşme ilçesindeki yangının otoyol bölgesine sıkıştırıldığını, kısa sürede kontrol altına alınacağı bilgisini paylaşmayı umduklarını ifade ederek risk nedeniyle 3 mahalleyi tedbiren tahliye ettiklerini hatırlattı. Elban, müdahalenin havadan ve karadan sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"ELEKTRİK HATLARINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR OTLARI TUTUŞTURDU"

"Yangın, saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle hem çok hızlı yayılıyor hem düzensiz rüzgar nedeniyle sürekli yer değiştiriyor. Dolayısıyla havadan ve karadan müdahale konusunda ciddi manada zorluyor. Bütün bunlara rağmen yangın otobanının olduğu bu bölgeye sıkıştırılmış durumda. İnşallah, çok kısa bir zaman içinde yangının artık kontrol altına alınmasıyla ilgili haberi vermeyi planlıyoruz."

Elban, Çeşme ve Ödemiş'te devam eden yangınlara 9 uçak ve 22 helikopterle müdahale edildiğini, 1100 civarında kara aracı, 6 bin personelin de karadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kentte 8 günden beri çeşitli bölgelerinde yangınların yaşandığına değinen Elban, şöyle devam etti:

"Çeşme Ildır Mahallesi'nde ve Ödemiş'te dün başlayan yangınlar, hafta sonu Seferihisar'da, daha önce Foça ve Aliağa'daki yangınların tamamı elektrik hatlarından kaynaklı başladı. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar hemen yakınındaki otları tutuşturup kısa süre içerisinde etrafa ve ormana yayıldı. İnsan ya da sabotaj kaynaklı bir yangın yok."

GDZ ELEKTRİK'TEN AÇIKLAMA

Bölgede faaliyet gösteren Gdz Elektrik Dağıtım firması sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır." dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"

"Bölgemizde Yaşanan Orman Yangınlarına İlişkin Kamuoyu Bilgilendirmesi

Ülkemizde etkisi devam eden orman yangınları hepimizi derinden üzmüştür. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor; acımızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialara yer verildiği görülmektedir.

Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır.

Ayrıca elektrik kaynaklı yangınlar, yalnızca yaz aylarında oluşabilecek olaylar değildir. Yaz aylarında, sıcaklıkların çok arttığı, nem oranının düştüğü ve yüksek hızlı rüzgarların olduğu dönemlerde yangın riski her zamankinden fazladır. Bu durum, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi özellikle Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve ülkemizde, bu dönemlerde gözlenen hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucudur.



Bu sebeple, son bir haftada ülkemizde ve komşu ülkelerde havanın aşırı ısınması ve nem oranının aşırı düşmesi nedeniyle yüzlerce orman yangını çıkmıştır.

Bölgenin elektrik dağıtım altyapı işletmecisi olarak, süreci yakından takip etmekte ve ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde sahada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yangınla cansiperane mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Gdz"