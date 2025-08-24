Geldi, 10 saniyede çaldı ve gitti

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazaya giren bir kadın, askıdaki elbiseleri incelemeye başladı. Şüpheli, gözüne kestirdiği giysiyi alıp 10 saniye içerisinde mağazadan çıktı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını tespit eden iş yeri sahibi durumu polise bildirip şikayetçi oldu. Polis ekipleri 5 bin TL değerindeki giysiyi çalan kadını arıyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır