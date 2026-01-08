Geleceğin iPhone'ları "gözümüzün göremediğini görecek"

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), Apple'ın multispektral sensörlere ilgi gösterdiğini ve tedarikçilerle temasa geçtiğini bildiriyor. Ancak kaynak, test süreçlerinin henüz başlamadığını da ekliyor.
Multispektral görüntüleme, sadece Kırmızı, Yeşil ve Mavi (RGB) dalga boylarını algılayan geleneksel sensörlerin aksine; insan gözünün göremediği aralıklar da dahil olmak üzere ışığı birkaç farklı dalga boyu bandında yakalayarak çalışır. GSMArena'da yer alan habere göre, bu, standart sensörlere kıyasla çok daha detaylı bilgi toplanmasını sağlar.
Gelecekteki iPhone'larda multispektral sensörlerin kullanılması şu avantajları sağlayabilir:
DCS, hangi iPhone modellerinin multispektral sensör alacağını belirtmese de, iPhone 18 Pro (2026 sonbaharında bekleniyor) ile ilgili beklentilerini yineledi. Bunlar ise şöyle sıralanıyor:
Ayrıca Apple'ın gelecekteki bir iPhone için gerçekten de 200MP'lik bir Samsung sensörünü test ettiğini de açıkladı.
