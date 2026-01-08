Geleceğin iPhone'ları "gözümüzün göremediğini görecek"

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), Apple'ın multispektral sensörlere ilgi gösterdiğini ve tedarikçilerle temasa geçtiğini bildiriyor. Ancak kaynak, test süreçlerinin henüz başlamadığını da ekliyor.

MULTİSPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Multispektral görüntüleme, sadece Kırmızı, Yeşil ve Mavi (RGB) dalga boylarını algılayan geleneksel sensörlerin aksine; insan gözünün göremediği aralıklar da dahil olmak üzere ışığı birkaç farklı dalga boyu bandında yakalayarak çalışır. GSMArena'da yer alan habere göre, bu, standart sensörlere kıyasla çok daha detaylı bilgi toplanmasını sağlar.

Gelecekteki iPhone'larda multispektral sensörlerin kullanılması şu avantajları sağlayabilir:

Daha iyi materyal ayrımı: Gelecekteki iPhone'lar nesnelerin yüzey dokularını ve materyallerini daha iyi ayırt edebilir.

Gelişmiş derinlik algısı: Bu sayede çok daha doğru ve hatasız portre fotoğrafları (bokeh efekti) elde edilebilir.

Görsel zeka ve düşük ışık: Ekstra veri katmanı sayesinde genel görüntü işleme iyileştirilebilir ve karanlık ortamlarda daha yüksek performans elde edilebilir.

IPHONE 18 PRO BEKLENTİLERİ: DEĞİŞKEN DİYAFRAMLI ANA KAMERA

DCS, hangi iPhone modellerinin multispektral sensör alacağını belirtmese de, iPhone 18 Pro (2026 sonbaharında bekleniyor) ile ilgili beklentilerini yineledi. Bunlar ise şöyle sıralanıyor:

Değişken Diyaframlı 48MP ana kamera

Daha büyük bir 48MP periskop telefoto sensör

Ayrıca Apple'ın gelecekteki bir iPhone için gerçekten de 200MP'lik bir Samsung sensörünü test ettiğini de açıkladı.