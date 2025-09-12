HABER

Geleceğin sağlıkçıları da yürüyüşe katıldı

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Çilimli İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezince Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş programı düzenlendi.

Düzce’de Halk Sağlığı Haftası çeşitli etkinlikler ve farkındalıklarla kutlanıyor. Bu kapsamda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Çilimli Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezince kaymakamlık önünde başlayan ve devlet hastanemizde sona eren yürüyüş programı yapıldı. Yürüyüşe; Kaymakam Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Sabri Aktüre, ilçe kurum amirleri, sağlık yöneticileri, Özel Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Yürüyüş programı sonrası İlçe Toplum Sağlığı ekiplerince hastane bahçemizde açılan stantta vatandaşlar sağlık konularında bilgilendirmelerde bulunularak, karbonmonoksit ölçümü, kanser taramaları, anne ve bebek sağlığı eğitimi gebe okulu tanıtımı, bağımlılık, obezite eğitimi boy kilo ölçümü ve tansiyon şeker ölçümleri yapıldı. Stantlara ilgi yoğun oldu.

