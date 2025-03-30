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Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

30.03.2025 14:11
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Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle beraber herkes bayramlaşmaya başladı. Bursa'da ise bu yılda gelenek bozulmadı. İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri namazın ardından sıraya girdi ve birbiriyle bayramlaştı. Kuyruğun ucu bucağı görünmezken uzunluğu bir kilometreyi buldu.

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.

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GELENEK BU YIL DA BOZULMADI

İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

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"BİZE KALAN MİRAS"

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras.

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Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar” dedi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl Ramazan bayram
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