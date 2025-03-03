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  4. Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı: Şarampole uçtu!

Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı: Şarampole uçtu!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 08:17
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sabah saatlerinde büyük bir kaza meydana geldi. Yunanistan'dan İzmir'e doğru seyahat eden bir tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Detaylar haberimizde…

Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı: Şarampole uçtu!

Kazanın meydana geldiği an, otobüsün içinde 42 yolcu bulunuyordu. Olay, Çanakkale-Edirne kara yolunun 11'inci kilometresinde, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında saat 05.30 sıralarında gerçekleşti. Kazada, otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplamda 11 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

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DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ

Kaza saat 05.30 sıralarında Çanakkale-Edirne yolunun 11'nci kilometresindeki Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında meydana geldi. Yunanistan'dan İzmir'e giden 35 KY 340 plakalı Özikizler'e ait Mercedes marka tur otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Otobüste bulunan 42 yolcudan 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu ve Çanakkale'de tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale İzmir Gelibolu Yunanistan otobüs kazası
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