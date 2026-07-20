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Gemi personelinin hayatını kaybettiği olayda tekne kaptanı adliyeye sevk edildi

İstanbul Haliç’te, Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesinden düşen personelin ölümüne ilişkin olayda, tekne kaptanı adliyeye sevk edildi.

Gemi personelinin hayatını kaybettiği olayda tekne kaptanı adliyeye sevk edildi

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç’te meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre M.P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başlamıştı. Tekne, Atatürk Köprüsü’nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarpmış, çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düşmüştü. 8 saatlik aramanın ardından Konya’nın cesedine ulaşılmıştı.

TEKNE KAPTANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan yaşanan olay sonrası tekne kaptanı M.P., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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