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Gemiçli yörükler ve misafirleri iftarda bir araya geldi

24.03.2025 11:51
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Eskişehir'de Gemiçli yörükler ve misafirleri gerçekleştirilen iftar programı ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gemiçli yörükler ve misafirleri iftarda bir araya geldi

Seyitgazi İlçesi'nde Gemiç Mahallesi Muhtarı Ahmet Bulut tarafından bir iftar programı düzenlendi. Gemiçli yörükler ve misafirleri, iftar programında bir araya geldi. Seneler içerisinde nüfusun azalmasıyla belli günlerde düzenlenen iftar yemeklerinde bir araya gelen Gemiçli yörükler topluca iftar yaptı. Muhtar Bulut, iftara katılan herkese teşekkürlerini iletti. Program, yapılan duanın ve içilen çayların ardından sona erdi.

"BU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KUTLUYORUZ"

Gemiç Mahallesi sakinlerinden Osman Kaya, "Değerli misafirlerimiz, "Gemiş Mahallesi'nde muhtarımızın vermiş olduğu iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yemeklerimiz çok güzeldi. Muhtarımızın kesesine bereket Allah bin bereket versin. Bu birlik ve beraberliğimizi kutluyoruz muhtarıda tekrar tebrik ediyoruz. Kesesine bereket" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir iftar
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