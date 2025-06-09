Gemide alarm zilleri çaldı! 'Madleen' İsrail botları tarafından çevrildi: "Saldırıya uğruyoruz"

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi yolculuk ediyor.

ORDUYA TALİMAT VERİLMİŞTİ

İsrail, geminin engellenmesi amacıyla orduya talimat verildiğini açıklamıştı.

İSRAİL BOTLARI GEMİYİ ÇEVİRDİ

Gece saatlerinde Mısır sularında olan geminin, İsrail botları tarafından çevrildiği aktarıldı. Gemide alarm zilleri çaldı.

Madleen gemisi İsrail botları tarafından çevirildi! Gemide alarm zilleri çaldıpic.twitter.com/rp39v4sjFS — Mynet (@mynet) June 8, 2025

"SALDIRIYA UĞRUYORUZ"

Aktivist Thiago Avila "Saldırıya uğruyoruz" açıklamasını yaptı.

"İSRAİL ASKERLERİYLE KONUŞTUKLARI DUYUYORUM"

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"İngiltere saati ile 23:18; filonun çevrimiçi üyesiyim. İsrail sürat tekneleri tarafından yeni ulaşıldı - filonun etrafında dönen 5 gemi. Kaptan, ekibe sakin kalmaları ve pasaportları ve can yelekleri ile oturmaları talimatını veriyor. Yazarken İsrail askerleriyle konuştuklarını duyuyorum... insani yardım taşıdıklarını ve huzur içinde gittiklerini söylüyorlar. Şimdilik sadece çevrelenmiş durumdalar. Ben yanlarındayım ve her şeyi kaydediyorum."