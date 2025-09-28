HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gemlik’te zincirleme kaza: 9 işçi yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi servis otobüsü, servis minibüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.Kaza, akşam saatlerinde Gemlik serbest bölge ile Gemlik arasında meydana geldi.

Gemlik’te zincirleme kaza: 9 işçi yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi servis otobüsü, servis minibüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gemlik’te zincirleme kaza: 9 işçi yaralandı 1

Kaza, akşam saatlerinde Gemlik serbest bölge ile Gemlik arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikalardaki işçileri taşıyan, bir servis otobüsü iddialara göre önüne çıkan tıra çarptı. Tırın bir anda durmasıyla arkasından gelen farklı bir servis minibüsü ise arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, işçi servisinde bulunan 9 işçi yaralandı. Yaralılardan 5’i Bursa Şehir Hastanesine, 4’ü Gemlik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, servis araçlarında ve tırda maddi hasar meydana geldi.

Gemlik’te zincirleme kaza: 9 işçi yaralandı 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkale’de kurt saldırısı: Onlarca koyun telef olduBaşkale’de kurt saldırısı: Onlarca koyun telef oldu
Adana’da tefeci operasyonu: 3 tutuklamaAdana’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.