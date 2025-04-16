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GENAR, Betimar ve Areda-Survey'den son seçim anketi! CHP detayı gündem oldu: İmamoğlu'yla rüzgarı yakalamışlar ama...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından herkes CHP ve AK Parti'nin oy oranlarını merak ederken, 3 anket şirketi de peş peşe son seçim anketini duyurdu. Gazeteci Abdulkadir Selvi; GENAR, Betimar ve Areda-Survey'in anket sonuçlarını paylaşırken, elde edilen sonuçlar gündem oldu. Betimar ve Areda-Survey'in anketlerine göre CHP'nin oy oranı AK Parti'yi geçerken, GENAR'a göre ise AK Parti ile CHP başa baş oy oranına sahip. İşte son seçim anketlerindeki çarpıcı sonuçlar...

GENAR, Betimar ve Areda-Survey'den son seçim anketi! CHP detayı gündem oldu: İmamoğlu'yla rüzgarı yakalamışlar ama...
Devrim Karadağ

Son seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası herkes siyasetin nasıl şekilleneceğini AK Parti ve CHP ile diğer partilerin oy oranlarını merak ederken; GENAR, Betimar ve Areda-Survey; Nisan ayı anket sonuçlarını duyurdu.

3 SEÇİM ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, üç araştırma şirketinin anket sonuçlarını "Üç anket üç çarpıcı sonuç" başlıklı yazısında aktarırken; sonuçlar ise dikkat çekti.

"İMAMOĞLU'YLA RÜZGARI YAKALAMIŞLAR AMA..."

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyon sonrası CHP'nin oy oranlarıonın arttığı gözlemlenirken gazeteci Selvi de "Bu sonuçlara göre CHP, İmamoğlu ile birlikte bir rüzgâr yakalamış ama bu ona seçim kazandırmaya yetmiyor" yorumunda bulundu.

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SELVİ PAYLAŞTI, 2 ANKETTE CHP ÖNDE

Selvi'nin paylaştığı anketlerden Betimar ve Areda-Survey'in açıkladığı sonuçlara göre CHP, AK Parti'yi geride bırakarak birinci parti oluyor.

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Betimar’ın anketinde CHP yüzde 32.5, AK Parti yüzde 30.6 çıkıyor. MHP yüzde 10.1 alırken, DEM Parti yüzde 9.4, Zafer Partisi yüzde 4.3, İYİ Parti yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.9 çıkıyor.

Areda-Survey’de ise CHP yüzde 34.9, AK Parti yüzde 32.6 çıkıyor. MHP’nin yüzde 8.1 çıktığı ankette, DEM Parti yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 4.5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.6, Zafer Partisi ise yüzde 3.4 çıkıyor.

GENAR'IN ANKETİNDE İKİ PARTİ BAŞ BAŞA

GENAR’ın Türkiye raporunda ise AK Parti ile CHP başa baş bir tablo ortaya koyuyor. Söz konusu sonuçları GENAR Başkanı İhsan Aktaş da sosyal medya hesabından duyurdu.

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Söz konusu sonuçlara göre ise partilerin oy oranları şöyle;

  • %35,8 AK PARTİ
  • %35,6 CHP
  • %9,0 DEM Parti
  • %8,8 MHP
  • %2,5 Zafer Partisi
  • %2,4 Yeniden Refah
  • %2,3 İYİ PARTİ
  • %1,2 Anahtar Parti
  • %1,0 TİP
  • %1,4 Diğer

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi CHP ak parti
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