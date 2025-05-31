HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Genç Asiye, evinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu! Annesi sorguda suçunu itiraf etti: Kan donduran detaylar!

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Asiye Baytap'ı (25) annesi Tülay S.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Tülay S.'nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tülay S., Asiye'nin babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S. de gözaltına alındı.

Genç Asiye, evinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu! Annesi sorguda suçunu itiraf etti: Kan donduran detaylar!

Olay, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZIANTEPTE-3-COCUK-ANNESI-BOGULARAK-OL_741310_218875

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap'ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tülay S.'nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

GAZIANTEPTE-3-COCUK-ANNESI-BOGULARAK-OL_741314_218875

KAN DONDURAN DETAYLAR!

Tülay S., evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GAZIANTEPTE-BOGULMUS-HALDE-BULUNAN-ASIY_743219_219438

Diğer yandan Asiye Baytap'ın çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.

GAZIANTEPTE-BOGULMUS-HALDE-BULUNAN-ASIY_743220_219438

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum'dan CHP'ye 'şaibeli kurultay' göndermesi!Bakan Kurum'dan CHP'ye 'şaibeli kurultay' göndermesi!
Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Özgür Çelik ‘operasyonun amacı’ diyerek anlattı: “İftira at kurtul düzeni”

Özgür Çelik ‘operasyonun amacı’ diyerek anlattı: “İftira at kurtul düzeni”

CHP Düzce mitingi... Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu! Özel'den sert sözler: "

CHP Düzce mitingi... Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu! Özel'den sert sözler: "

Maliye'nin radarına girdiler!

Maliye'nin radarına girdiler!

Çocuklarının yanında darbedilen baba konuştu! Olay bakın nasıl başlamış: "Bu konuyu sen fişekledin..."

Çocuklarının yanında darbedilen baba konuştu! Olay bakın nasıl başlamış: "Bu konuyu sen fişekledin..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.