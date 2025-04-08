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Genç dansçının sır ölümü! Arkadaşları evinde ölü buldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki dansçı, arkadaşları tarafından evinde ölü halde bulundu.

Genç dansçının sır ölümü! Arkadaşları evinde ölü buldu

Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dansçı Sakarya
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