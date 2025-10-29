Genç hukukçulardan Ankara çıkarması

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören genç hukukçular, mesleki gelişimlerine katkı olması için Ankara gezi programı düzenledi.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İdeal Hukuk Kulübü ve Yeniler Öğrenci Kulübü tarafından, TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç’in destekleriyle 29-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara’da "Yüksek Yargıyla Buluşma Etkinliği" isimli teknik bir gezi düzenlenedi. Söz konusu etkinlik kapsamında öğrencilerin katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi ve 1. Meclis ziyaret edilecek. Gezinin amacı, öğrencilerin hukuk alanındaki temel kurumları yerinde görerek teorik bilgilerini pratikle pekiştirmelerini sağlamak, hukuk bilincini artırmak ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak olarak ifade edildi.

Kaynak: İHA