Genç kadın evde silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'da yabancı uyruklu 25 yaşındaki sera işçisi kadın silahla göğsünden vurulmuş halde evde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde silah bulamazken, genç kadının ölüm haberini alarak gelen kız kardeşi sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamette bir kişinin silahla kendisini yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri göğsünden silahla vurulmuş kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, motorize yunus timleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TABANCA VE KOVAN BULUNAMADI

Adrese gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede ölen kadının Vahda Şevah (25) olduğu tespit edilirken, olay yerinde silah ve kovana rastlanmadı. Genç kadının şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi üzerine cinayet büro amirliği ekipleri olay anında evde bulunan kayınvalidesi ve 3 çocuğu ile eşinin ifadesine başvurdu. Genç kadının kayınvalidesinin polise verdiği ilk ifadesinde namaz kıldığı sırada bir ses duyduğu, bir süre sonra odaya gittiğinde genç kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğü öğrenildi.

KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vahda Şevah'ın eşi H.B.'nin (32) ise olay anında evde olmadığını, yemek yaptırmak için birkaç kilometre ileride bulunan bir iş yerine gittiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli şekilde göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulunan Vahda Şevah'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada olayı haber alarak olay yerine gelen genç kadının kız kardeşi sinir krizi geçirirken, yakınları ve polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekiplerinin olayda kullanılan silahı bulmak için çalışması devam ederken, genç kadının eşi H.B. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

