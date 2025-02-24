Genç kadın ucuz kurtuldu… Yemek yaparken parmağı kopuyordu: Blendere sıkıştırdı!

Aslı Küçük, yemek hazırlığı için kullandığı blenderin metal aparatını yerine takmak istedi. Ancak, makineyi fişte unutan Küçük, yanlışlıkla blenderin çalıştırma tuşuna basarak, sol elinin baş parmağını makine ile aparat arasına sıkıştırdı.

Durumu fark eden Küçük, hemen yardım çağırdı ve olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PARMAK KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, Küçük’ün parmağının sıkıştığı blenderi dikkatlice ayırarak, sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için gerekli ortamı hazırladı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Küçük’ün parmağı, hastanede itfaiye ve sağlık ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği cerrahi müdahale ile kurtarıldı.

4 DİKİŞLE KURTULDU

Cerrahi işlem sırasında, Küçük’ün başparmağına 4 dikiş atıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Küçük’ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Aslı Küçük, tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu.

ELEKTRONİK ALET KULLANIMINDA DİKKAT

Olay, blender gibi ev aletlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, ev aletlerinin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini, özellikle fişte bırakılmaması ve makinelerin dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, benzer kazaların yaşanması riski artıyor. Elektronik ev aletlerinin güvenli bir şekilde kullanılması, ev kazalarının önüne geçmek için hayati önem taşıyor.

(DHA)