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  4. Genç kadına kabusu yaşattı! Fotoğraflarla tehdit ve şantaj yağdırıp, evini bastı... "Başıma bir şey gelirse sorumlusu..."

Genç kadına kabusu yaşattı! Fotoğraflarla tehdit ve şantaj yağdırıp, evini bastı... "Başıma bir şey gelirse sorumlusu..."

10.03.2025 09:27
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Esenyurt'ta Hatice Karaçam (26) ilişkilerinin dördüncü ayında şiddet gördüğü için sevgilisi Cem Y.'den (25) ayrıldı. Ayrılığı hazmedemeyen Cem Y. genç kadına adeta kabusu yaşattı. Sevgiliyken çektiği fotoğraflarla Karaçam'a tehdit ve şantaj yağdıran Cem Y., bununla da kalmadı. Genç kızın evini basan saldırgan kapıyı kırıp Karaçam'ı darbetti. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Cem Y. tehditlere devam edince genç kız video çekti ve "Başıma birşey gelirse bundan Cem Y. sorumludur" dedi.

Olay, 26 Kasım 2024'te saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Karaçam bir süre önce galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu.

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AYRILIĞI YEDİREMEDİ, ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA TEHDİT VE ŞANTAJ YAĞDIRDI

İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam’a şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı; ancak bu durumu kendine yediremeyen Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı.

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EVİ BASIP, KAPIYI KIRARAK ZORLA İÇERİ GİRDİ

Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam’ın evi, Cem Y. tarafından basıldı. Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y., kapıyı kırarak zorla içeri girdi.

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KADININ BOĞAZINI SIKIP DAKİKALARCA DARBETTİ

Kadının boğazını sıkan Cem Y., Karaçam'ı dakikalarca darbetti. O sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle Cem Y. etkisiz hale getirildi. Kadın şikayetçi olmak üzere hastaneden darp raporu aldı. Gözaltına alınan Cem Y.’ye ifadesinin alınmasının ardından 'Tehdit-hakaret', 'Kasten yaralama' 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Cem Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ŞANTAJA DEVAM ETTİ

Cem Y., ailesinin yanına taşınan Karaçam’ı tehdit etmeye devam etti. Elindeki fotoğraflarla şantaj yapmaya devam eden Cem Y. ile Karaçam yeniden görüşmeye başladı. Ancak şiddetin dozu artınca Karaçam tekrar Cem Y.’den ayrıldı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik ve sözlü şiddet gören Karaçam, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

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"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BUNDAN CEM Y. SORUMLUDUR"

Olayla ilgili konuşan Hatice Karaçam, "Bu videoyu paylaşıyorum. Çünkü başıma bir şey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Şikayetçi olmama ve mahkemeye vermeme rağmen halen tehdit ve şantaja uğruyorum. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz. Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğraflarım atılıyor, ben şantaj ve tehdite uğramak zorunda kalıyorum. Türkiye’de eğer kadınsanız maalesef bir yerde susturuluyorsunuz. Ne yapılırsa yapılsın sonuna kadar susmayacağım. Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkardığım için geldi.

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Bir USB belleği vardı ve içerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğrafları vardı. Ben onu ondan aldım. O da USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü. Haksızlığa karşı susmadım hiçbir zaman da susmayacağım" dedi.

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"SENİ VE KEDİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

Karaçam, "Yeri geldi benim sosyal medya hesabımdan herkese mesaj attı. Zaten tüm sosyal medya hesaplarımı kendi telefonundan açıyordu ve takıntılıydı. Telefonundan açtırmadığım zaman ‘işyerine gelirim, seni işinden ederim. Seni öldürürüm, evine gider kedini öldürürüm. Yine evinin kapısını kırıp seni döverim’ diyordu. Bunları içinizde tutuyorsunuz ve kimseye anlatamıyorsunuz. Ben artık bu döngüden çok yoruldum. Son çare olarak bunu sosyal medyaya taşımaya karar verdim. Böyle video çekmek aklıma gelmedi. Video çekenlere de polis var niye çekiyorlar derdim. Ancak buraya taşımak gerektiğini anlamış oldum. İlgili birimlerin bu insanı artık benden uzaklaştırmasını ve Türkiye’de kadınların şantaja ve tehdide uğramaması için ciddi önlemler alınmasını istiyorum. Çünkü ben evimde rahatça uyuyamıyorum" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt darp eski sevgili Kadın
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