Genç kadını taciz edip, şoföre bıçak çekti! Diğer şoförler minibüse bindirip sorguya çekti

İzmir’de Üçyol ile Karabağlar arasında sefer yapan bir dolmuşta, bir kadının kendisine temas edildiğini iddia etmesi üzerine şoför müdahale etti. Parasını verip aşağı inmesini söylediği adam, şoföre küfürler savurdu. İki tarafta bıçak çekerken, çevredekiler araya girdi. Bir süre sonra ise tacizci adamın bir minibüsün içinde şoförler tarafından adeta sorguya çekildiği anlar yayımlandı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Devrim Karadağ

İzmir'deki bir minibüsteki taciz iddiası sonrası ortalık karıştı. Genç bir kadın kendisinin taciz edildiğini söyleyince otobüs şoförü olaya müdahale etti. Tacizci adama araçtan inmesini söyleyen şoför parasını geri verdi ve arkadaki başka bir minibüse binmesini söyledi.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU, BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Bunun üzerine sinirlenen tacizci adam daha gitmesi gerektiği yere gelmediğini belirterek araçtan inmek istemedi. Şoför ile küfürleşmelerin yaşandığı olayda iki taraf da birbirine bıçak çekince ortalık karıştı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Çevredekiler araya girerken, yolcular büyük korku yaşadı. Bazı yolcular, sürücünün araçtan inmesini engellemeye çalıştı.

OLAYIN ARDINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

İki taraf da birbirlerine tehditler savururken, olayın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞOFÖRLER MİNİBÜSTE SORGUYA ÇEKTİ

İzmir'in Nabzı isimli hesabın paylaştığı görüntülere göre; dolmuş sürücüsüne bıçak çeken tacizci adam, bir dolmuşun içinde diğer şoförler tarafından adeta sorguya çekildi. Olayın nasıl yaşandığını şoförlere anlatmaya çalışan adamın ayakta sor durduğu görüldü.

Bir şoförün "Uyuşturucudan ayakta duramıyorsun namussuz. Belindeki bıçağa mı güveniyorsun?" diye sorduğu görülürken; "Hayır abi, haklısın abi" dediği duyuldu.

