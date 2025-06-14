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Genç kızı metrelerce havaya uçurmuştu! O sürücüye tahliye kararı: Yurt dışına çıkış yasağı ve imza ile kurtuldu

Pendik’te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in ölümüne neden olan sürücü Ömer Faruk Ballı hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 ila 6 yıl hapis cezası istendi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı olayla ilgili Ballı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İlk duruşma 23 Eylül'de yapılacak.

Genç kızı metrelerce havaya uçurmuştu! O sürücüye tahliye kararı: Yurt dışına çıkış yasağı ve imza ile kurtuldu
Çiğdem Sevinç

Olay, Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde 18 Mayıs'ta meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ballı, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer Faruk Ballı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ballı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

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YETERLİ DELİL VE ŞÜPHEYE ULAŞILDIĞI KANAATİNE VARILDI

Hazırlanan iddianamede, olayın 18 Mayıs günü Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerinde Tuzla istikametinde meydana geldiği, seyir halinde olan aracın sürücüsü Ballı'nın, karşıya geçmeye çalışan Işıl Öykü Dinç'e çarptığı belirtildi. Çarpma sonucu Dinç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı. Dosyada yer alan kaza tespit tutanağında, sürücü Ömer Faruk Ballı'ya kusur atfedildiği vurgulandı. Ballı hakkında yeterli delil ve şüpheye ulaşıldığı kanaatine varıldı. İddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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'NE OLDUĞUNU ANLAMADIM'

Ömer Faruk Ballı savcılık ifadesinde, "Olay günü sahil yolunda nişanlımla birlikte seyir halindeyken yeşil ışık yandığı için yoluma devam ediyordum. Trafik ışıklarına geldiğimizde bir anda sağ tarafımdan bir ses duydum. Ne olduğunu anlamadım. İndikten sonra bir kişiye çarptığımı gördüm. Kendisi kör noktamda kaldığı için kendisini görmedim. Kazanın etkisi ile tam olarak hatırlamamakla birlikte hız limitine uygun şekilde aracımı kullanıyordum. Olay nedeni ile çok üzgünüm" dedi.

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İDDİANAME İNCELENDİ; TAHLİYE EDİLDİ

İddianameyi inceleyen mahkeme heyeti, cezanın alt ve üst sınırı, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ölçülük ilkesi ve tutukluluktan sağlanacak faydanın adli kontrol şartı ile mümkün olacağı gözetilerek sanığın tahliyesine karar verdi. Ballı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartı ile adli kontrol tedbiri uygulandı. 19 Mayıs'ta tutuklanan Ballı, 21 Mayıs günü tahliye edildi.

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23 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ömer Faruk Ballı'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Ballı ilk kez 23 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Ömer Faruk Ballı'nın, Işıl Öykü Dinç'e çarptığı anları ise çevredeki bir kişi tesadüfen cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ballı'nın kullandığı otomobille Işıl'a çarptığı ve Işıl'ın savrularak yere düştüğü anlar yer alıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
genç kız kaza
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