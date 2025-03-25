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  4. Genç öğretmenin yardım çığlığı yürek burktu! "Ölmek istemiyorum" dedi, gözyaşlarıyla böyle seslendi...

Genç öğretmenin yardım çığlığı yürek burktu! "Ölmek istemiyorum" dedi, gözyaşlarıyla böyle seslendi...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 17:18
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Mersin'de genç bir öğretmen, ölüm tehditleri aldığı eski erkek arkadaşından korktuğu için sosyal medyadan video çekerek yardım istedi. Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından şüphelinin Adana'da yakalandığı öğrenildi.

Genç öğretmenin yardım çığlığı yürek burktu! "Ölmek istemiyorum" dedi, gözyaşlarıyla böyle seslendi...

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmen olduğu öğrenilen Ayşe Sarıkaya, eski erkek arkadaşının tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti. Videoda yaşadıklarını anlatan genç öğretmen, ölmek istemediğini belirterek sosyal medyadan emniyet güçlerini etiketleyerek yardım istedi. Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Mersin ve Adana polisi harekete geçti. Ekiplerin çalışmasında eski sevgili M.O.'nun Adana'da olduğu belirlendi. Şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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"ÖĞRENCİLERİMLE MUHATAP OLUYOR"

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya videoda, "Belki bu size son videom mu bilmiyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben yıllardan beri M.O. ile uğraşıyorum sadece. Hatam, onun erkek arkadaşım olması, sevgilim olması. Ayrıldıktan sonra bana etmediğini bırakmadı. Aileme, çevreme, etrafımdaki herkese ulaştı. Yüzlerce şikayetim var, dava dosyalarım var, bitmek bilmiyor. Gizlilik kararı aldım, elektronik kelepçe kararı aldım, uzaklaştırma kararı aldım. Hepsini ihlal etti, hiçbirini yapmadı. Kelepçeyi kırdı. Dayanamıyorum artık. Aileme, arkadaşlarıma, çevreme, herkese ulaşıyor. Öğretmenlik yaptığım okuldaki arkadaşlarıma, öğrencilerime, öğrenci velilerine kadar herkesle muhatap oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA YÜRÜYEBİLEYİM İSTİYORUM"

Lütfen sesim olun diyerek feryat eden Öğretmen, "Ölmek istemiyorum. Onun beni öldürmesini istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarı çıktığımda yürüyebileyim istiyorum. Balkonda çamaşır seremiyorum, beni görür diye dışarı çıkamıyorum. Ne olursunuz, sesim olun. Dayanacak gücüm kalmadı. İçimdeki fırtınayı anlatamıyorum. Bir şeyler saklamaktan, bir şeyleri kendime anlatmaktan çok yoruldum. Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Adam cezaevinden firar edip elektronik kelepçeyi takamıyorlar. Sesleniyorum, lütfen sesim olun" diyerek gözyaşı dökmüştü.

(İHA)

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