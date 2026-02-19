"Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması"nda gençler bu kez "Başkent Ankara" için yarışacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerine dikkati çekmek ve genç tasarımcıları desteklemek amacıyla yarışma düzenleniyor.

Yarışmayla genç sanatçılar, başkentin tarihi ve kültürel mirasını güçlü bir görsel dile dönüştürmek üzere eser üretecek. Toplam 465 bin liralık ödülün verileceği "Başkent Ankara" temalı yarışmanın başvuruları, 11 Nisan-11 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışmayla Anadolu'nun ve Milli Mücadele'nin kalbinde yer alan Ankara'nın, Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadir şehirlerden biri olarak sahip olduğu tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik birikimin güçlü bir görsel dille ifade edilmesi hedefleniyor.

"Başkent Ankara" temasını etkili biçimde yansıtacak tasarımlar aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcıya 30'ar bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcıya 15'er bin lira, sergileme ödülü almaya hak kazanan 30 tasarımcıya ise 8'er bin lira verilecek.

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Lehimler ile Bakanlık temsilcisi olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.